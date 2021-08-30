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30.08.2021 22:11
Рубрика: В мире

В Алжире впервые проведен конкурс кинологов "Верный друг"

Текст: Александр Степанов

Сборная России заняла второе место на международном кинологическом конкурсе Армейских международных игр "Верный друг". Эти соревнования впервые проводились на территории Алжирской Народной Демократической Республики.

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На церемонии закрытия конкурса присутствовал замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, который находится в Алжире с рабочей поездкой, а также члены Общественного совета при Минобороны России.

По словам Фомина, впервые Армейские международные игры проходят на африканском континенте. "Рады, что первой страной, проводящей на своей территории конкурс "Верный друг", стал Алжир, наш давний и проверенный временем стратегический союзник", - сказал замминистра обороны РФ.

Он подчеркнул, что соревнования были организованы на высоком уровне, а участники порадовали зрителей честной, бескомпромиссной борьбой и яркими победами.

"Лучшие военные специалисты и их верные друзья показали свою выучку и боевые навыки. В честной борьбе они соперничали в умении действовать чётко и слаженно, быстро принимать решения в нестандартных ситуациях", - отметил Фомин.

Он вручил награды победителям конкурса - сборной Узбекистана, а также призерам соревнований - сборным России, Алжира и Белоруссии.

Фомин отметил, что дух товарищества и взаимовыручки, который царил на импровизированных полях сражений, будет способствовать укреплению доверия между двумя странами, а также станет фундаментом для построения взаимовыгодного российско-алжирского сотрудничества.

Соревнования проходили с 22 по 30 августа среди мужских и женских команд.

Они состояли из пяти этапов. В конкурсе приняли участие команды кинологов из Алжира, Белоруссии, Вьетнама, России и Узбекистана.

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