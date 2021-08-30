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30.08.2021 10:18
Рубрика: В мире

В Болгарии молния убила футбольного тренера во время матча

Текст: Александр Гацак

В Болгарии во время футбольного матча молния ударила в тренера ФК "Хебар", выступающей во второй национальной лиге. Наставник команды скончался на месте.

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При инциденте пострадали еще четыре человека. По всей видимости, игроки недооценили серьезность бури, разразившейся на первых минутах игры. По мнению местного эксперта, причиной несчастного случая стала поломка двух громоотводов стадиона.

Несколькими днями ранее в столице Болгарии от удара молнии погиб молодой человек, спрятавшийся от ливня под деревом.

Бушующие в последнее время грозы нанесли балканской республике серьезный ущерб. Несколько населенных пунктов остались без электричества, градом побило поля с посевами, пострадало личное имущество граждан.

В мире Европа Болгария

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