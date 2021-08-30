В iPhone 13 появится неожиданная возможность

Новый iPhone 13 получит возможность совершать звонки, подключаясь к спутникам, находящимся на низкой околоземной орбите.

Об этом пишет MacRumors со ссылкой на авторитетного аналитика Мин-Чи Куо.

Новая функция позволит оставаться на связи там, где нет покрытия обычных сотовых сетей - 4G или 5G. За ее поддержку будет отвечать чип Qualcomm X60, который обеспечивает возможность подключения к спутникам.

Вероятно, что партнером Apple станет Starlink - проект спутникового интернета от SpaceX Илона Маска.