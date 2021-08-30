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В iPhone 13 появится неожиданная возможность

Текст:   Антон Благовещенский
30.08.2021,  
18:06
iPhone получил обновленный дизайн. Фото: Apple iPhone получил обновленный дизайн. Фото: Apple
iPhone получил обновленный дизайн. Фото: Apple

Новый iPhone 13 получит возможность совершать звонки, подключаясь к спутникам, находящимся на низкой околоземной орбите.

Об этом пишет MacRumors со ссылкой на авторитетного аналитика Мин-Чи Куо.

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Новая функция позволит оставаться на связи там, где нет покрытия обычных сотовых сетей - 4G или 5G. За ее поддержку будет отвечать чип Qualcomm X60, который обеспечивает возможность подключения к спутникам.

Вероятно, что партнером Apple станет Starlink - проект спутникового интернета от SpaceX Илона Маска.

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