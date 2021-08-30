В Испании подсчитали затраты на подготовку к школе

Подготовка детей к новому учебному году для испанских родителей - дорогое удовольствие. По исследованию Организации экономического сотрудничества и развития, на все про все из кармана им придется выложить около 1,9 тысячи евро. Впрочем, речь не только о школьной форме и учебниках.

В Испании, как правило, сразу вносят плату за питание в школьной столовой и поездки на школьном автобусе, поэтому траты на них также включаются в подготовку к учебному году.

Помимо стандартных рюкзаков и портфелей в экипировку школьников в этом году входят поясные сумки. Их рекомендуют приобрести администрации самих школ. Практика прошлого года показала, что в них удобнее всего носить маски, которые теперь являются обязательным аксессуаром во время занятий в классах, а также дезинфицирующие гели.

Между тем, расходы могут еще увеличиться, если потребуется ноутбук или планшет для продолжения обучения, если по какой-то причине ребенку придется остаться дома. Ведь из-за отсутствия техники в конце 2019-2020 учебного года ряд школьников просто выпал из учебной программы, поскольку почти всех перевели на удаленку.