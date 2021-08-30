В Латвии начались военные учения-2021 с участием стран НАТО

В понедельник в Латвии начались военные учения Namejs 2021 при участии стран НАТО. Об этом сообщило министерство обороны прибалтийской республики.

Маневры завершатся 3 октября и в них задействуют свыше 9 тысяч военных не только из Латвии, но и из США, Великобритании, Канады, Германии, Польши, Эстонии, Литвы, Испании, Италии, Дании, Чехии и других стран.

Учениями будет охвачена почти вся территория Латвии, военная техника будет ездить по обычным гражданским дорогам. Поэтому минобороны страны попросило жителей рижского региона, а также людей, проживающих в Елгаве, Кулдиге, Добеле, Вентспилсе, Айзкраукле, Екабпилсе, Прейли, Даугавпилсе, Резекне, отнестись к учениям "с пониманием".

Официальная Рига отмечает, что цель военных маневров - "реализация тактических операций в гибридном и обычном конфликтах".