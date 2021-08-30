В МИД РФ рассказали, сколько россиян сидит в тюрьмах за рубежом

По его словам, российская сторона внимательно следит за всем происходящим в этой сфере. "По состоянию, скажем, на 12 августа этого года, общее число (россиян находящихся в пенитенциарных учреждениях за рубежом) составило 9218 человек. Из них подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений являются 4371 и 1895 человек. В отношении 2952 человек уже вынесены приговоры компетентными национальными судами иностранных государств", - проинформировал Лукьянцев.

Как уточнил дипломат, указанные им данные не в полной мере отражают ситуацию, поскольку в ряде стран есть очень жесткие ограничения на разглашение персональных данных. К тому же не все наши соотечественники заинтересованы в том, чтобы об их проблемах с законом в других странах узнали на родине.

"Как показывает практика наших загранучреждений, в большинстве случаев, когда наши граждане оказываются в пенитенциарных учреждениях и сталкиваются с работой пенитенциарной и судебной систем в зарубежных странах, они туда попадают не по политическим причинам, а в результате совершения правонарушений, таких как кража, хулиганство", - отметил Лукьянцев, добавив, что нередко проблемы возникают из-за незнания местных законов.

По данным представителя МИД, больше всего граждан РФ находятся в тюрьмах США, Польши, Беларуси, Казахстана, Эстонии, Франции, Германии - тех странах, где существуют большие русские и русскоязычные общины.

Также Лукьянцев рассказал об устроенной США охоте на россиян. Они добиваются их ареста в третьих странах и последующей экстрадиции в Соединенные Штаты. По его словам, эта "вопиющая" практика применяется с 2008 года. И на данный момент известно уже о более 50 таких случаях. На граждан РФ оказывается сильнейшее воздействие и давление со стороны американских правоохранительных органов, их пытаются склонить к сотрудничеству со следствием, к признанию вины, поскольку, заключив сделку, они могут претендовать на определенное смягчение наказания, которое им грозит в этой стране. Но даже в такой ситуации многие наши соотечественники отказываются признавать вину, поскольку те обвинения, которые выдвигаются в их адрес, носят необоснованный характер, отметил дипломат.