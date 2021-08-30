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30.08.2021 10:27
Рубрика: Власть

В МИД заявили о дискриминации за рубежом привитых российскими вакцинами

Текст: Юрий Когалов
В ряде стран лица, привившиеся российскими вакцинами, сталкиваются с дискриминацией. Об этом рассказал в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

По его словам, вакцина "Спутник V" эффективно применяется в десятках стран мира, она получила высокую оценку. "Тем не менее мы наблюдаем, что во многих государствах, в том числе и по неким политическим соображениям, а также в международных организациях искусственно замедляется, как нам кажется, процесс признания этой вакцины", - сказал Лукьянцев. Как отметил дипломат, как ВОЗ, так и европейский регулятор действуют в этом вопросе гораздо медленнее, чем могли бы. В итоге под дискриминационные меры попадают не только россияне, проживающие за границей, но и иностранцы, привитые российской вакциной.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Целый ряд стран, которые ориентированы на какие-то послабления по борьбе с коронавирусной инфекцией, вводят по сути дискриминационные меры в отношении тех, кто привит российскими вакцинами", - отметил Лукьянцев, приведя в качестве примера Италию и Францию, где ввели "зеленые" сертификаты. "Их выдают либо тем, кто переболел, либо тем, кто привит признанными в ЕС вакцинами. Если человек не обладает таким сертификатом, он оказывается ограничен в правах, в частности, на посещение общественных мест, государственных учреждений, системы образования", - напомнил представитель МИД РФ, добавив, что в России иностранцы, привившиеся западными вакцинами, с такими проблемами не сталкиваются.

В связи со сложившейся ситуацией дипломат предупредил, что все выезжающие за границу россияне должны быть готовы к возможным определенным трудностям.

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