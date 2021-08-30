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30.08.2021 13:28
Рубрика: Власть

В Минцифры рассказали о получении доступа к видеонаблюдению на выборах

Текст: Галина Мисливская
Участники сентябрьских выборов, которые получат доступ к видеонаблюдению, должны зарегистрироваться на портале госуслуг. Пока это сделали не все кандидаты и партии, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов на заседании Центризбиркома.

Он пояснил, что попасть на служебный портал, на который пойдет трансляция с участков, можно будет только через личный кабинет на госуслугах, поэтому всех участникам процесса, кто еще не зарегистрировался, надо это сделать в ближайшие дни.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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По словам Качанова, из 2 050 кандидатов, выдвинутых партиями в одномандатных округах, личные кабинеты на госуслугах создали почти все - 1 948 человек. Из 11 самовыдвиженцев профиль на портале открыт у восьми, а из 14 политических партий, зарегистрировавших федеральные списки, "прописались" на госуслугах как юрлица всего четыре или 29%. При этом профили открыли уже 6% региональных отделений партий - 66 из 1026.

Кто не сможет открыть профиль на госуслугах, может обратиться в МФЦ или офисы крупных банков. Физлицам понадобится паспорт и СНИЛС, уточнил замминистра. По его словам, ведомство работает над тем, чтобы зарегистрироваться на госуслугах можно было только по паспорту, но пока требуется еще один документ.

Откладывать регистрацию не стоит - уже 6 сентября на портале госуслуг начнется обучение видеонаблюдателей. В соответствующем разделе "будут обучающие видеоролики, обучающие инструкции, материалы, которые позволят всем представителям политических партий, уполномоченных по правам человека, избирательных комиссий эти материалы и ролики освоить и быть уверенным пользователям портала видеонаблюдения", - сообщил Олег Качанов.

Напомним, доступ к записям с участков получат все кандидаты на выборах в Госдуму, партии, центры общественного наблюдения, избиркомы, а также уполномоченные по правам человека и члены СПЧ.

Власть Работа власти Правительство Минцифры Единый день голосования-2021

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