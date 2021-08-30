В Новой Зеландии выявлен первый случай смерти из-за осложнений от вакцины

В Новой Зеландии выявлен первый летальный исход, произошедший вскоре после прививки от коронавируса. Как проинформировали в министерстве здравоохранения страны, расследованием этого случая занимается независимая комиссия по мониторингу безопасности вакцин от COVID-19.

"Это первый случай в Новой Зеландии, где смерть в первые дни после вакцинации была связана с вакциной Pfizer. Хотя Центр мониторинга побочных реакций получил другие сообщения о смертельных случаях среди недавно вакцинированных лиц, ни одно из них не считается связанным с вакцинацией", - говорится в заявлении минздрава.

Как стало известно местным СМИ, у скончавшейся женщины был выявлен миокардит - воспаление сердечной мышцы, которое может ограничивать способность сердца перекачивать кровь и вызывать изменения ритма сердцебиения. Хотя официально причина смерти еще не установлена, независимая комиссия уверена, что миокардит был вызван именно вакцинацией. Подобный эффект, хоть и в редких случаях, может спровоцировать укол препаратом Pfizer. Впрочем, эксперты отмечают, что у женщины были и другие медицинские проблемы.

Несмотря на ее смерть, в комиссии по-прежнему уверены, что преимущества вакцины Pfizer значительно перевешивают риск как инфицирования коронавирусом, так и негативных побочных эффектов.

На данный момент власти Новой Зеландии предварительно одобрили вакцины Pfizer-BioNTech, Janssen и AstraZeneca, однако в ходе прививочной кампании используется только первая из них. Согласно последним данным, в стране полностью вакцинированы 23 процента населения (при 5 миллионах жителей).