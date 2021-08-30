В ПФР рассказали, какие льготы есть у предпенсионеров

Россияне предпенсионного возраста являются отдельной льготной категорией граждан и могут рассчитывать на ряд льгот и гарантий. Об этом заявили в отделении Пенсионного возраста по Республике Тыва.
"Право на предпенсионные льготы определяется индивидуально. В большинстве случаев право на льготы появляется за пять лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода. Исключение - налоговые льготы, правом на них пользуются женщины начиная с 50 лет, мужчины с 55 лет", - пояснили в ПФР.
Так, предпенсионеры могут рассчитывать на следующие меры поддержки:
- освобождение от одного из имущественных и земельных налогов;
- два дня в год на диспансеризацию с сохранением зарплаты;
- выплата пенсионных накоплений;
- гарантия трудовой занятости (за увольнение или отказ от приема на работу предпенсионеров работодателю грозит административная и уголовная ответственность);
- бесплатное профессиональное переобучение;
- повышенное пособие по безработице (в 2021 году - 12 130 рублей в месяц).
В ПФР добавили, что предпенсионеру не нужно получать документ, подтверждающий право на льготы, - достаточно просто подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу.