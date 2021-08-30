Вакцина от коронавируса в виде капель в нос может появиться через год

Вакцина от COVID-19 в виде назальных капель может стать доступной осенью 2022 года, рассказал гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.

Он пояснил, что сейчас такой формат вакцины исследуют во многих лабораториях, в основном идут испытания на животных.

"С учетом необходимости проведения клинических исследований я полагаю, что это перспектива следующей осени", - сказал он в эфире просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе".

Препарат в виде капель в нос разрабатывает и Центр им. Гамалеи. Клинические испытания планируется начать в конце 2021 года или начале 2022 года. Патент на разработку уже получен.

Кроме того, в ближайшие месяцы могут начаться клинические испытания еще одного препарата в такой форме, разработанного Научно-исследовательским институтом гриппа имени Смородинцева в Петербурге.

Сейчас в России есть четыре зарегистрированных вакцины от коронавируса. Три из них являются двухкомпонентными и имеют разный принцип действия, а четвертая представляет из себя первый компонент препарата "Спутник V" и используется для ревакцинации.