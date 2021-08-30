Верховный суд разъяснил, как вернуть деньги за отложенную турпоездку

Вот главная мысль, которую озвучил Верховный суд: если вы купили туристическую путевку, но не смогли поехать в назначенное время, это совсем не означает, что ваши деньги сгорели. Когда потраченную на отдых сумму можно вернуть обратно, разобралась коллегия по гражданским спорам Верховного суда.
А теперь - детали этого спора. В конце мая одна гражданка купила себе путевку к теплому морю через турагента - некое ООО. Оператором было другое ООО, принадлежащее крупной и известной туристической фирме. Наша героиня заключила договор с турагентством и внесла все деньги. То есть оплатила за путевку 53 800 рублей. Но так получилось, что за неделю до запланированного отпуска женщине на работе стало плохо и ее положили в больницу.
Гражданка поняла, что от поездки в забронированные даты ей придется отказаться, и попросила турагента перенести даты поездки с доплатой в 20 000 рублей. Но в компании на это не пошли. Турагент отправил гражданке письмо с отказом. В этом письме было сказано, что за перенос тура ей надо доплатить не 20 000, а 45 000 рублей. А еще добавил, что минимизировать расходы у туроператора без заявления об аннулировании тура невозможно.
Тогда женщина направила турагенту претензию с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги. Но и в этом агент отказал. Компания сообщила, что ее фактически понесенные расходы перед туроператором составили 51 078 рублей. И, значит, эту сумму клиенту не вернут. Возможен только возврат агентского вознаграждения - 2722 рубля.
Вот тогда наша героиня не просто обиделась, а подала в суд на туроператора. Истица в своем заявлении потребовала вернуть потраченные деньги, а также выплатить ей компенсацию и штраф за нежелание добровольно идти ей навстречу. Но к этому моменту компанию-турагента ликвидировали, поэтому производство в ее отношении суд прекратил. Суд же посчитал более весомыми аргументы известной турфирмы, представитель которой уверял , что его клиент не нарушил права истицы по бронированию "турпродукта" или отмене, и исполнил все обязательства.
А еще представитель ответчика заявил, что оператор не получал заявлений об аннулировании тура, а заявление о расторжении договора истица направила уже в период турпоездки. Все эти аргументы ответчика и были указаны в отказном решении суда.
Проигравшая гражданка оспорила отказ. И была права - апелляция ее поддержала. Там исходили из того, что ее поездка не состоялась по независящим от нее обстоятельствам - из-за экстренной госпитализации. Факт подтвержден документами, и представитель ООО этого в суде не оспаривал. Суд обязал оператора выплатить женщине ту сумму, которую она потребовала. И обиженная туристическая фирма обжаловала отказ в Верховном суде РФ. Но Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда сочла вывод своих коллег в апелляции правильным .
Вот главные мысли, которые высказал Верховный суд по этому спору. Он заявил, что отношения между сторонами спора регулирует закон о защите прав потребителя. А еще Верховный суд подчеркнул, что основную ответственность перед туристом действительно несет туроператор.
Верховный суд напомнил законы - по статье 782 Гражданского кодекса и статье 32 Закона о защите прав потребителей турист вправе отказаться от исполнения договора о путевке в любое время при условии оплаты исполнителю - туроператору фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по этому договору. Доказать несение расходов должен продавец. При этом каждая из сторон может потребовать расторгнуть договор при существенном изменении обстоятельств (ч. 5-6 ст. 10 N 132-ФЗ). К "существенным изменениям обстоятельств" относится в том числе невозможность совершить поездку по независящим от человека обстоятельствам - болезнь туриста, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства. Гражданка сообщила о наличии таких обстоятельств и подтвердила их документами. К тому же в ее договоре не был указан конкретный туроператор - хотя фактически деньги получила известная турфирма, заявил Верховный суд. И добавил, что туристку об этом не проинформировали.
При таких обстоятельствах возложить на оператора ответственность нельзя - в ситуации виноват агент, сказал Верховный суд РФ. Суд принял решение оставить без изменений определение апелляции, удовлетворяющее требования заявительницы.