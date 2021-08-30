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30.08.2021 20:10
Рубрика: Происшествия

Верховный суд разъяснил, как вернуть деньги за отложенную турпоездку

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 197(8548)
Очень полезное разъяснение сделал Верховный суд РФ, когда изучил один гражданский спор про несостоявшийся летний отдых. Причин, по которым гражданин не смог выехать на уже оплаченный отдых, немало. Но не все люди, оказавшиеся в подобных ситуациях, знают свои права. Именно поэтому история разбора совершенно конкретного случая сорванной туристической поездки может пригодиться многим гражданам.
Верховный суд подчеркнул, что основную ответственность перед купившим путевку туристом несет туроператор. Фото: Сергей Михеев/РГ Верховный суд подчеркнул, что основную ответственность перед купившим путевку туристом несет туроператор. Фото: Сергей Михеев/РГ
Верховный суд подчеркнул, что основную ответственность перед купившим путевку туристом несет туроператор. Фото: Сергей Михеев/РГ

Вот главная мысль, которую озвучил Верховный суд: если вы купили туристическую путевку, но не смогли поехать в назначенное время, это совсем не означает, что ваши деньги сгорели. Когда потраченную на отдых сумму можно вернуть обратно, разобралась коллегия по гражданским спорам Верховного суда.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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А теперь - детали этого спора. В конце мая одна гражданка купила себе путевку к теплому морю через турагента - некое ООО. Оператором было другое ООО, принадлежащее крупной и известной туристической фирме. Наша героиня заключила договор с турагентством и внесла все деньги. То есть оплатила за путевку 53 800 рублей. Но так получилось, что за неделю до запланированного отпуска женщине на работе стало плохо и ее положили в больницу.

Гражданка поняла, что от поездки в забронированные даты ей придется отказаться, и попросила турагента перенести даты поездки с доплатой в 20 000 рублей. Но в компании на это не пошли. Турагент отправил гражданке письмо с отказом. В этом письме было сказано, что за перенос тура ей надо доплатить не 20 000, а 45 000 рублей. А еще добавил, что минимизировать расходы у туроператора без заявления об аннулировании тура невозможно.

Тогда женщина направила турагенту претензию с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги. Но и в этом агент отказал. Компания сообщила, что ее фактически понесенные расходы перед туроператором составили 51 078 рублей. И, значит, эту сумму клиенту не вернут. Возможен только возврат агентского вознаграждения - 2722 рубля.

Вот тогда наша героиня не просто обиделась, а подала в суд на туроператора. Истица в своем заявлении потребовала вернуть потраченные деньги, а также выплатить ей компенсацию и штраф за нежелание добровольно идти ей навстречу. Но к этому моменту компанию-турагента ликвидировали, поэтому производство в ее отношении суд прекратил. Суд же посчитал более весомыми аргументы известной турфирмы, представитель которой уверял , что его клиент не нарушил права истицы по бронированию "турпродукта" или отмене, и исполнил все обязательства.

Верховный суд подчеркнул, что основную ответственность перед туристом несет туроператор

А еще представитель ответчика заявил, что оператор не получал заявлений об аннулировании тура, а заявление о расторжении договора истица направила уже в период турпоездки. Все эти аргументы ответчика и были указаны в отказном решении суда.

Проигравшая гражданка оспорила отказ. И была права - апелляция ее поддержала. Там исходили из того, что ее поездка не состоялась по независящим от нее обстоятельствам - из-за экстренной госпитализации. Факт подтвержден документами, и представитель ООО этого в суде не оспаривал. Суд обязал оператора выплатить женщине ту сумму, которую она потребовала. И обиженная туристическая фирма обжаловала отказ в Верховном суде РФ. Но Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда сочла вывод своих коллег в апелляции правильным .

Вот главные мысли, которые высказал Верховный суд по этому спору. Он заявил, что отношения между сторонами спора регулирует закон о защите прав потребителя. А еще Верховный суд подчеркнул, что основную ответственность перед туристом действительно несет туроператор.

Верховный суд напомнил законы - по статье 782 Гражданского кодекса и статье 32 Закона о защите прав потребителей турист вправе отказаться от исполнения договора о путевке в любое время при условии оплаты исполнителю - туроператору фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по этому договору. Доказать несение расходов должен продавец. При этом каждая из сторон может потребовать расторгнуть договор при существенном изменении обстоятельств (ч. 5-6 ст. 10 N 132-ФЗ). К "существенным изменениям обстоятельств" относится в том числе невозможность совершить поездку по независящим от человека обстоятельствам - болезнь туриста, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства. Гражданка сообщила о наличии таких обстоятельств и подтвердила их документами. К тому же в ее договоре не был указан конкретный туроператор - хотя фактически деньги получила известная турфирма, заявил Верховный суд. И добавил, что туристку об этом не проинформировали.

При таких обстоятельствах возложить на оператора ответственность нельзя - в ситуации виноват агент, сказал Верховный суд РФ. Суд принял решение оставить без изменений определение апелляции, удовлетворяющее требования заявительницы.

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