Вильфанд объяснил похолодание на европейской части территории России

Небольшое похолодание в начале этой недели на европейской части территории России будет связано с уходом антициклона, а последующее понижение температуры воздуха на десять градусов - с приходом циклона и северным ветром. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, прохладная погода будет в начале недели в Поволжье и на Урале, а во второй половине недели "все будет наоборот".

Лето "очень тепло" попрощается с центром европейской части России. Температура воздуха превысит норму на шесть градусов. "В понедельник и вторник будет +23…+26 градусов, по области до +27…+28 градусов", - отметил Вильфанд. Ночью: +15…+17 градусов.

Европейская часть территории страны окажется в тылу циклона. Похолодание будет приходить с его западной периферии. В этом регионе температура заметно снизится, а антициклон сместится в Поволжье и на Урал.

Синоптик уточнил, что изменение температуры 1 сентября будет мягким, днем ожидается +21…+23 градуса. Однако в этот день будет уже облачно, ветер сменит направление с западного на северо-западный. В четверг температура понизится почти на 10 градусов - до +15…+16.

Вильфанд отметил, что до конца рабочей недели температура в центре европейской части территории России не превысит 15-17 градусов. Это на один градус ниже нормы.