Военные продолжили очищать остров Врангеля от мусора

Экологическое подразделение Тихоокеанского флота приступило к очистке острова Врангеля от бытового мусора и отслужившего имущества, сообщили в понедельник, 30 августа в пресс-службе ТОФ. Накануне солдат и офицеров этого взвода доставили на остров на морском буксире "Андрей Степанов".

В пресс-службе напомнили, что очистные работы проводятся в Арктике по указанию руководства Минобороны РФ. В этом году на острове Врангеля не просто продолжат очищать территорию, но и будут вывозить собранный там мусор на военных судах в места утилизации.

В штабе Тихоокеанского флота сообщили, что до окончания навигационного периода в экологической операции будет задействовано более 50 военнослужащих и 10 единиц специальной техники. Это - бульдозер, современные краны грузоподъемностью 25 и 40 тонн, ломовозы на базе автомобиля КамАЗ с краном-манипулятором, самосвалы, гусеничные транспортеры, топливозаправщик и пакетировочные прессы.

Напомним, что весной 2017 года на Северном флоте, в Центральном и Восточном военных округах, а также в одном из главков минобороны сформировали специальные подразделения для очистки Арктики от мусора - взвода ликвидации экологического ущерба. Замглавы оборонного ведомства России Дмитрий Булгаков тогда рассказал, что общую численность таких подразделений определили в 186 человек. Понятно, что найти в миллионной армии подходящие кадры для специфической работы в Заполярье, в общем-то, не составило труда. Людей с профильным образованием и опытом экологической деятельности в войсках хватает. Тем не менее, перед отправкой в Заполярье для солдат и офицеров организовали специальную учебу.

Военнослужащие, в том числе, по картам и аэрофотосъемке изучали районы будущей работы, осваивали меры безопасности при проведении экологической очистки земель минобороны в Арктике. Кроме того, их научили правильно обращаться с оборудованием для резки и прессования металла, ведь на северных островах скопились тысячи бочек из-под горючего и топлива, которые служивым предстоит частично утилизировать перед отправкой на материк.