ВОЗ: В 33 европейских странах выросла заболеваемость COVID-19

В последние две недели в 33 европейских странах отмечается резкий рост заболеваемости COVID-19. Об этом проинформировал директор Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге.

Согласно распространенному заявлению, за 14 дней в 33 странах зарегистрирован более чем 10-процентный рост числа инфицированных коронавирусом. Особое беспокойство это вызывает в связи низкими темпами вакцинации приоритетных групп населения. Кроме того, растет и смертность. Согласно прогнозам, к началу зимы жертвами коронавирусной инфекции могут стать свыше 230 тысяч человек при том, что с начала пандемии в регионе уже скончались 1,3 миллиона человек (при 64 подтвержденных случаях заражения).

Рост заболеваемости эксперты объясняют более быстрым распространением штамма "дельта", а также ослаблением ограничительных мер и сезоном отпусков.

По словам Клюгге, вакцинация должна решить эту проблему, однако объемы производства вакцин пока недостаточны. В настоящее время привита уже половина населения Европы, но процесс серьезно замедлился "из-за отсутствия доступа к вакцинам в одних странах и непринятия вакцины в других". По данным ВОЗ, в странах с низким и средним уровнем доходов лишь 6 процентов населения прошли полный курс вакцинации.