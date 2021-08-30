Новости

В Москве горит бизнес-центр "Президент плаза" 16:11
ЦИК обратится с иском в Верховный суд по поводу ряда кандидатов от "Яблока" 15:59
"Газпром" и Венгрия договорились о поставках газа на 15 лет 15:56
Петр Толстой призвал увеличить бюджетные квоты для москвичей в столичных вузах 15:48
Средняя ставка по ипотеке в России достигла максимума с апреля прошлого года 15:39
Легкоатлет Торсунов принес России 19-е золото Паралимпийских игр 15:37
Ракова: 15 тысяч детей в возрасте 2,2 года пойдут в детские сады Москвы 15:35
Яровая планирует внести законопроект о статусе родительских комитетов в школах 15:31
Путин и Лукашенко встретятся в Москве 9 сентября 15:27
В московские школы пойдут 116 тысяч первоклассников 15:24
Распространенность "дельта"-штамма в регионах превысила 95% 15:18
Путин одобрил планы Рудени пойти на выборы губернатора Тверской области 15:16
Вакцина от коронавируса в виде капель в нос может появиться через год 15:14
Пропавший без вести 19-летний актер Мэттью Миндлер найден мертвым 15:04
ВОЗ: В 33 европейских странах выросла заболеваемость COVID-19 14:57
Путин одобрил активную вакцинацию учителей от коронавируса 14:55
Последний эсминец-невидимка вышел в море 14:54
В "Векторе" заявили об отсутствии необходимости вакцинировать детей 14:50
На главу управления Росимущества Северной Осетии напали на рабочем месте 14:49
Умер барабанщик Iron Butterfly Рон Буши 14:49
Голограммы ABBA поедут в тур с хитами и новыми песнями 14:42
В Коммунарке открылось новое здание школы на 1100 мест 14:40
Путин рассказал об эффективности прививки от коронавируса 14:39
ФАС выдала Apple предупреждение из-за оплаты приложений 14:36
Собянин заявил о минимальных значениях коронавируса в Москве 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по телевизору на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по телевизору на неделе с 30 августа по 5 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
30.08.2021 14:57
Рубрика: Общество

ВОЗ: В 33 европейских странах выросла заболеваемость COVID-19

Текст: Юрий Когалов
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости www.ria.ru Фото: Павел Лисицын / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости www.ria.ru

В последние две недели в 33 европейских странах отмечается резкий рост заболеваемости COVID-19. Об этом проинформировал директор Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге.

Фото: AFP
Университет Хопкинса: В мире число погибших из-за COVID-19 превысило 4,5 млн

Согласно распространенному заявлению, за 14 дней в 33 странах зарегистрирован более чем 10-процентный рост числа инфицированных коронавирусом. Особое беспокойство это вызывает в связи низкими темпами вакцинации приоритетных групп населения. Кроме того, растет и смертность. Согласно прогнозам, к началу зимы жертвами коронавирусной инфекции могут стать свыше 230 тысяч человек при том, что с начала пандемии в регионе уже скончались 1,3 миллиона человек (при 64 подтвержденных случаях заражения).

Рост заболеваемости эксперты объясняют более быстрым распространением штамма "дельта", а также ослаблением ограничительных мер и сезоном отпусков.

По словам Клюгге, вакцинация должна решить эту проблему, однако объемы производства вакцин пока недостаточны. В настоящее время привита уже половина населения Европы, но процесс серьезно замедлился "из-за отсутствия доступа к вакцинам в одних странах и непринятия вакцины в других". По данным ВОЗ, в странах с низким и средним уровнем доходов лишь 6 процентов населения прошли полный курс вакцинации.

Общество Здоровье В мире Европа Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин и Лукашенко встретятся в Москве 9 сентября
Кабмин выделит более 454 млрд рублей на единовременные выплаты пенсионерам
Путин рассказал об эффективности прививки от коронавируса
Лавров: Сохранение исторической памяти важно для будущего России
Пребывание в России комика Идрака Мирзализаде признано нежелательным
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Где любят отдыхать российские космонавты