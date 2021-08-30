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30.08.2021 13:53
Рубрика: Общество

Арктический воздух принесет резкое похолодание в Центральную Россию

Текст: Ольга Игнатова

Уже с первых чисел сентября в центре европейской территории ожидается резкое похолодание. Погода сразу начнет напоминать октябрьскую. Лето как будто выключат, предупреждают синоптики Гидрометцентра.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Уходящее лето в Москве стало вторым из самых жарких

В начале недели тепло в центр будет закачивать южный циклон с центром над Украиной. Но к четвергу он будет стремительно поглощен другим активным циклоном, который движется с Баренцева моря на европейскую территорию России. И именно он принесет холодный арктический воздух. Если в начале недели значения средней суточной температуры превысят климатическую норму на 4 градуса, то к концу рабочей недели будут на 3-4 градуса ниже нее, отмечают в Гидрометцентре.

В понедельник, 30 августа, максимальная температура в Москве составит 23...25°, по области 21...26°, на юге европейской территории до 29°. Во вторник, 31 августа, ночью местами небольшой дождь, в Москве 13...15°, по области 10...15°. Днем преимущественно без осадков, в Москве 24...26°, по области 22...27°.

В среду, 1 сентября, ночью, небольшой дождь, в Москве 15...17°, по области 12...17°. Днем дождь, в Москве 19...21°, по области 18...23°. В четверг, 2 сентября, погода уже резко испортится. Ночью прогнозируется дождь, в Москве 9...11°, по области 8...13°. Днем небольшой дождь, в Москве 13...15°, по области 12...17°.

В пятницу, 3 сентября, местами небольшой дождь, ночью 3...8°, днем 11...16°. В субботу, 4 сентября, дождь, ночью 5...10°, днем 9...14°.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала "Российской газете", что сентябрь в столичном регионе будет соответствовать норме. Но возможны и периоды похолодания. Впрочем, обычно за похолоданием в сентябре наступает так называемое бабье лето - период устойчивой теплой погоды, который может длиться неделю или даже больше.

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