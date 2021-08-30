Замглавы Минобороны РФ Шевцова открыла в Сербии конкурс военной полиции

"В Вооруженных силах Российской Федерации служит более 40 тысяч женщин-военнослужащих. 4,5 тысячи - офицеры среди них", - сообщила в понедельник, 30 августа, замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова. Днем ранее она прилетала с рабочим визитом в Сербию, где участвовала в открытии конкурса военной полиции "Страж порядка" в рамках Армейских международных игр.

На церемонии открытия конкурса Шевцова сказала, что девушки - военнослужащие тоже занимают первые места, показывают высокие результаты, а иногда опережают военнослужащих-мужчин". По ее словам, на Армейских международных играх даже сформировали первый женский танковый экипаж. Кроме того, девушки участвуют в "Военно-медицинской эстафете", "Снайперском рубеже", и конкурсе кинологов "Верный друг".

"Эти соревнования стали значимым событием в жизни военной полиции вооруженных сил стран - участниц соревнований и позволили в целом повысить уровень профессионального мастерства, обмениваться передовым опытом и укрепить содружество военнослужащих военной полиции", - подчеркнула Шевцова.

Международный этап конкурса "Страж порядка" проходит на территории Сербии впервые. Помимо принимающей стороны, в состязаниях военных полицейских будут участвовать военнослужащие из России, Ирана, Казахстана, Катара и Кипра.

В Белграде Татьяна Шевцова и министр обороны Сербии Небойша Стефанович обсудили перспективы военного-экономического сотрудничества двух стран. Переговорам предшествовал обмен подарками. Министру обороны Сербии вручили стреляющую миниатюрную копию винтовки Мосина в масштабе 1 к 4. Небойша Стефанович подарил Татьяне Шевцовой миниатюрную икону святой Петки и штык-нож от карабина М48 производства сербского предприятия "Застава".

"Ваше присутствие на открытии Армейских игр для нас большая честь, - обратился министр обороны Сербии к гостье из Москвы. - Я очень рад слышать, что наши ребята на этих играх хорошо себя показали. Для нашей небольшой страны и для нашей небольшой армии это большой успех, и мы гордимся, что мы это все сделали вместе с вами".