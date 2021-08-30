Международный
военно-технический
форум армия-2021
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Рубрика: Власть
Проект: Форум Армия 2021
30.08.2021 20:06
Текст: Сергей Птичкин

Завершен первый этап создания цифрового двойника морского двигателя нового поколения

Форум "Армия-2021" свою работу завершил, но анализ и осмысление того, что было в его рамках показано, будут продолжаться еще долго.

Одна из неярких, но очень важных презентаций - создание цифровой модели газотурбинного двигателя для боевых кораблей ВМФ. Она примечательна тем, что в этой работе самое активное участие принимала вузовская наука.

Фото: Кирилл Брага \ РИА Новости
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По словам проректора по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексея Боровкова, подобный проект реализуется в России впервые. Цифровая модель поможет сократить время проектирования морских газотурбинных двигателей нового поколения и его стоимость. "Умный" двойник позволит свести к минимуму затраты на изготовление опытных образцов силовых установок, сам испытательный процесс, поможет управлять жизненным циклом изделия. Таким образом повысится надежность и коммерческая привлекательность российских морских газотурбинных двигателей.

"Это будет базовая модель, которая позволит быстро на основе цифровой платформы создавать новые экземпляры. Работу отличает высокая производительность. Оцифровать изделие - значит сократить сроки и стоимость создания морских газотурбинных двигателей. Можно сказать, сегодня - это наш флагманский проект" - отметил Алексей Боровков.

Заказчиком цифровой "копии" морского газотурбинного двигателя М90ФР выступает министерство промышленности и торговли России. В партнерстве с АО "ОДК" проект реализуют специалисты инжинирингового центра "Центр компьютерного инжиниринга" - ключевого подразделения Центра НТИ СПбПУ. Работа над госзаказом рассчитана на четыре этапа. Завершить проект планируется к октябрю 2023 года.

Цифровой двойник - это "умная" высокоточная математическая модель изделия, которая помогает спрогнозировать долговечность, срок службы различных элементов конструкции на разных этапах создания.

В дальнейшем М90ФР должен стать базовым морским газотурбинным двигателем для отечественного флота. "В прошлом году ОДК осуществила поставку двух двигателей для фрегата "Адмирал Головко". Третий агрегат тоже готов и будет использоваться на фрегате "Адмирал Исаков". Сейчас проводятся испытания четвертого агрегата для этого же корабля. ОДК также разработала модификацию двигателя М90ФР для установки на корветы проекта 20386", - пояснили в пресс-службе проекта "Инжиниринг и инновации" Центра управления проектами в промышленности.

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