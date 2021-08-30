Завершено следствие о мошенничестве с квартирами ветеранов

Почти два десятка блокадников и ветеранов Великой Отечественной войны стали жертвами группы мошенников, которые обманным путем забирали у стариков квартиры. За пять лет - с 2014 по 2019 год - они получили и продали как минимум 15 квартир.

Учитывая размах, с которым действовали восемь жителей Санкт-Петербурга - двое мужчин и шесть женщин, - расследованием уголовного дела занималось Главное следственное управление СК РФ.

- Участники организованной группы подыскивали пожилых граждан, которым от имени государственных органов предлагали возможность пожизненного проживания в одном из Санкт-Петербургских домов ветеранов в обмен на передачу якобы государству принадлежавших им жилых помещений, в которых они проживали, - рассказали следователи.

Сейчас дело находится в стадии утверждения обвинительного заключения. В соответствии с УК РФ мошенникам может грозить до 10 лет лишения свободы. На все имущество обвиняемых сейчас наложен арест.