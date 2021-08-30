Жене президента Польши назначили пенсию

Впервые с 1990-го года жене президента Польши будет начисляться пенсия. Соответствующие поправки в законодательство одобрил парламент страны.

Жену президента Агату Корнхаузер-Дуду шутники называют "первая рабыня Польши": на сегодняшний день она не получает вознаграждения как первая дама, не может работать по профессии и соответственно не делает взносы в пенсионный фонд. Единственное доступное ей занятие - благотворительность. И несмотря на важность и почетность ее статуса, фактически она является безработной и не имеет никаких привилегий.

Зато обязанностей у первой дамы хоть отбавляй. А учитывая то, что поляки любят переизбирать глав государств на второй срок, иногда речь идет не о пяти, а о десяти годах без каких-либо доходов и трудового стажа. При этом следить за собой и одеваться жена президента Польши должна не хуже, чем жены глав других государств, с которыми ей приходится встречаться, когда она сопровождает мужа.

Такое положение дел критиковала еще известный юрист Иоланта Квасьневская - супруга Александра Квасьневского, бывшего президентом два срока - с 1995 по 2005 год. Она была вынуждена на десять лет отказаться от руководства крупным агентством недвижимости. Супруга бывшего президента Бронислава Коморовского Анна признавалась, что никогда в жизни у нее не было столько работы, как в те времена, когда она была первой дамой. В разное время появлялись разные предложения, как облегчить положение жен президентов.

Были идеи оформлять первых дам хотя бы на полставки советниками глав государств или назначить им зарплату в размере 55 процентов от суммы, которая по закону полагается президенту. Но каждый раз эти инициативы не находили поддержки в обществе. Тем временем Агата Корнхаузер-Дуда, преподававшая немецкий язык в одном из престижных лицеев Кракова, уже шесть лет находится в неоплачиваемом отпуске. Чтобы жена не осталась без пенсии, взносы в пенсионный фонд за нее платит президент Анджей Дуда.