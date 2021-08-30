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Звезда "Ворониных" Артур Диланян умер на сцене на глазах у зрителей

Новости
    30.08.2021, 19:50
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Стали известны обстоятельства смерти актера Артура Диланяна. Как передает KP.RU, он ушел как настоящий артист - на сцене.

Уточнено: Диланян, имевший серьезные проблемы с сердцем, скоропостижно скончался прямо на глазах у зрителей.

Согласно источникам издания, прибывшие на вызов медики "скорой" диагностировали у актера острую сердечную недостаточность и все реанимационные мероприятия успехом не увенчались.

Диланян умер менее чем за две недели до своего юбилея - 60-летия.

Артур Диланян родился 9 сентября 1961 года. В 1988-м окончил актерский факультет ВГИКа, мастерская Армена Джигарханяна. Работал актером и режиссером Московского армянского театра. В числе экранных работ - сериалы "Воронины", "Пятницкий", "Кухня", "Последний из Магикян", другие.

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