30 процентов владельцев бизнеса перешли на работу в такси

Среди тех, кто работает в такси, больше бывших бизнесменов, чем наемных работников. Такие результаты показало исследование, проведенное сервисом по трудоустройству "Работа.Ру" и сервисом "Ситимобил".

Начало работы в такси для 86% водителей было связано с поиском дополнительного заработка, показал опрос. Сейчас для 60% респондентов она стала единственным источником дохода, остальные умудряются совмещать развоз пассажиров с иной деятельностью.

Не удивительно, что самым частым ответом на вопрос, что больше всего привлекает в работе таксистом, стал ответ "гибкий график". Так считает 41% водителей. Еще 19% респондентов довольны тем, что на дороге они сами себе начальники. Любовь к автомобилизму привлекла 11% таксистов, а еще 9% из них считают это своим призванием. По 10% ответили, что им нравится возможность совмещать вождение автомобиля с другой деятельностью и что они любят общаться с людьми.

Среди таксистов 30% бывших владельцев собственного бизнеса. Чуть меньше - 27% - в прошлом трудились рабочими. Отставного "офисного планктона" за рулем лишь 15%. Выбрали работу водителем сразу после окончания учебного заведения 11%. Еще у 15% водителей оказались другие варианты биографии.

Больше всего в такси тех, кто работает водителем от одного до трех лет - 23%. Чуть меньше (21%) новичков, которые так зарабатывают на жизнь первый год. Стажем больше 20 лет могут похвастаться лишь 4% таксистов, а больше 10 лет - 10%. От трех до пяти лет и от пяти до семи лет назад начали зарабатывать извозом 16% и 17% соответственно.