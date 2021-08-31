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Рубрика: Власть

Адвокат рассказала, какой документ стоит всегда иметь при себе

Текст: Матвей Линник

По закону россияне не обязаны всегда носить с собой паспорт, однако без него гражданин может столкнуться с трудностями в некоторых ситуациях. Об этом агентству "Прайм" рассказала адвокат Елена Кудерко.

Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Юрист рассказал, что делать при утере паспорта

Так, паспорт будет необходим в банке при совершении финансовых операций. Это требование обусловлено банковской тайной, которая охраняется законом и разглашается только владельцу, объяснила она. Только по паспорту можно попасть в здание суда и на режимные объекты. Кроме того, документ понадобится, если гражданин решит вернуть товар обратно в магазин.

А вот в залоге паспорт оставлять никогда нельзя, предупредила Кудерко. "Важно помнить, что паспорт или иной документ не может быть залогом в прокате, микрофинансовой организации, обеспечением каких-либо обязательств", - заключила юрист.

Власть Право Личные документы

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