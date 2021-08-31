Новости

В РФ запретили госзакупки некоторых видов импортной техники 21:06
За две недели снизились цены на овощную продукцию в стране 21:04
"Аэрофлот" и S7 раскрыли стоимость перелета на курорты Египта 20:42
Посольство РФ в КНР выразило соболезнование в связи со смертью Всеволода Овчинникова 20:26
Чернышенко объяснил, как получить виртуальную "Пушкинскую карту" 20:23
Умер актер Владислав Зайченко 20:03
На ВЭФ впервые представят человекоподобного робота производства РФ 19:41
"Босс-молокосос 2" опять возглавил российский прокат 19:39
Клубы РПЛ поддержали изменение лимита на легионеров 19:29
В Пулково перепутали гробы с телами умерших женщин 19:13
Проценко рассказал, от чего будет зависеть ситуация с COVID-19 осенью 19:12
Психолог: Почему нужно отдавать ребенка в 2,2 года в сад 19:12
Трейлер: "КиноПоиск" выпустит документалку о хоккейном уральском дерби 19:05
Моргенштерн опубликовал первые кадры со своей свадьбы 18:54
Столица Болгарии рискует остаться без отопления из-за требований ЕС 18:47
В Пскове у пациента диагностировали малярийную инфекцию 18:41
На Дону троих сотрудников ГИБДД обвинили в превышении полномочий 18:34
"Газпром": Пусконаладка на первой нитке «Северного потока-2» завершается 18:30
Стало известно, как пройдет 1 сентября в столичных школах 18:30
В РФ запустят проекты по развитию электронной промышленности 18:12
Вышли три новых тизера "Шан-Чи и легенды десяти колец" 18:08
Названа дата первого листопада в Москве 18:03
Мурашко назвал симптомы "долгого ковида" и его длительность 17:56
Приставы проверили бухгалтерии в компаниях, где работают алиментщики 17:39
"Аэрофлот" начал продавать билеты на курорты Египта 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
31.08.2021 20:42
Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" и S7 раскрыли стоимость перелета на курорты Египта

Текст: Евгений Гайва
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Авиакомпании "Аэрофлот" и S7 Airlines объявили о старте продаж с 31 августа билетов на прямые регулярные пассажирские рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Фото: REUTERS
Туроператоры начинают продажи туров в Египет с вылетом из регионов

Узнать стоимость билетов на сайте "Аэрофлота" не удалось. Оператор колл-центра рассказала, что сейчас билеты из Москвы в Хургаду на 2 октября в классе "эконом" стоят 32,5 тысячи рублей на человека в одну сторону по "возвратному" тарифу и 19,3 тысячи рублей - по "невозвратному" тарифу. Билеты в Шарм-эш-Шейх на ту же дату обойдутся в 33,2 тысячи рублей и 20 тысяч рублей соответственно.

На сайте авиакомпании S7 билеты в одну сторону на одного человека в Хургаду на 5 октября сейчас можно приобрести за 33,8 тысячи рублей по тарифу "Эконом Плюс" и за 17,6 тысячи рублей по тарифу "Эконом Базовый".

Билеты в Шарм-эш-Шейх на 9 октября стоят соответственно 37,8 тысячи рублей и 20,3 тысячи рублей.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 27 августа увеличил число прямых рейсов из Москвы на египетские курорты с трех до пятнадцати в неделю. Разрешения на полеты из Москвы от Росавиации получили несколько авиакомпаний, среди которых "Аэрофлот", S7 и " Уральские авиалинии ". До этого на курорты Египта летали только авиакомпании "Россия" и Egyptair с египетской стороны.

Фото: Danil Shamkin/NurPhoto via Getty Images
Туроператорам разрешили летать в Египет из 41 города РФ

Чтобы развернуть рейсы авиакомпаниям потребуется около двух недель, говорят эксперты. Потому пока туроператоры еще не объявили о продаже туров на дополнительных рейсах, цены на туры пока неизвестны. К тому же "высокий" сезон в Египте начинается с октября, тогда же будет расти и спрос. "Аэрофлот" начнет полеты ежедневно с 1 октября. Перевозчик будет выполнять каждый день по одному рейсу туда и обратно в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Авиакомпания S7 начнет выполнять с 5 октября по одному рейсу в Хургаду и с 9 октября - по два рейса в Шарм-эш-Шейх.

Как ранее рассказывали "РГ" в авиакомпании "Уральские авиалинии", расписание рейсов еще только формируется. Открыть продажи перевозчик планировал в начале этой недели.

Увеличение предложения должно привести к снижению цен. Ранее стоимость недельных туров в Египет в отель "три звезды" по системе "все включено" стартовала примерно от 40 тысяч рублей на человека. Но, как указывали в Ассоциации туроператоров России, на заметное снижение цен все же рассчитывать не стоит, так как в Египет пока не разрешены чартеры.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Туризм

Главное сегодня

Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию в Москве
Лавров: Каждый новый режим в Киеве "тупиковее" предыдущего
Мурашко назвал симптомы "долгого ковида" и его длительность
Названы дата и место прощания с журналистом Всеволодом Овчинниковым
Проценко рассказал, от чего будет зависеть ситуация с COVID-19 осенью
Кому достанется ипотечная квартира при разводе
Что делать при ошибочном переводе денег