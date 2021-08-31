"Аэрофлот" и S7 раскрыли стоимость перелета на курорты Египта

Авиакомпании "Аэрофлот" и S7 Airlines объявили о старте продаж с 31 августа билетов на прямые регулярные пассажирские рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Узнать стоимость билетов на сайте "Аэрофлота" не удалось. Оператор колл-центра рассказала, что сейчас билеты из Москвы в Хургаду на 2 октября в классе "эконом" стоят 32,5 тысячи рублей на человека в одну сторону по "возвратному" тарифу и 19,3 тысячи рублей - по "невозвратному" тарифу. Билеты в Шарм-эш-Шейх на ту же дату обойдутся в 33,2 тысячи рублей и 20 тысяч рублей соответственно.

На сайте авиакомпании S7 билеты в одну сторону на одного человека в Хургаду на 5 октября сейчас можно приобрести за 33,8 тысячи рублей по тарифу "Эконом Плюс" и за 17,6 тысячи рублей по тарифу "Эконом Базовый".

Билеты в Шарм-эш-Шейх на 9 октября стоят соответственно 37,8 тысячи рублей и 20,3 тысячи рублей.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 27 августа увеличил число прямых рейсов из Москвы на египетские курорты с трех до пятнадцати в неделю. Разрешения на полеты из Москвы от Росавиации получили несколько авиакомпаний, среди которых "Аэрофлот", S7 и " Уральские авиалинии ". До этого на курорты Египта летали только авиакомпании "Россия" и Egyptair с египетской стороны.

Чтобы развернуть рейсы авиакомпаниям потребуется около двух недель, говорят эксперты. Потому пока туроператоры еще не объявили о продаже туров на дополнительных рейсах, цены на туры пока неизвестны. К тому же "высокий" сезон в Египте начинается с октября, тогда же будет расти и спрос. "Аэрофлот" начнет полеты ежедневно с 1 октября. Перевозчик будет выполнять каждый день по одному рейсу туда и обратно в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Авиакомпания S7 начнет выполнять с 5 октября по одному рейсу в Хургаду и с 9 октября - по два рейса в Шарм-эш-Шейх.

Как ранее рассказывали "РГ" в авиакомпании "Уральские авиалинии", расписание рейсов еще только формируется. Открыть продажи перевозчик планировал в начале этой недели.

Увеличение предложения должно привести к снижению цен. Ранее стоимость недельных туров в Египет в отель "три звезды" по системе "все включено" стартовала примерно от 40 тысяч рублей на человека. Но, как указывали в Ассоциации туроператоров России, на заметное снижение цен все же рассчитывать не стоит, так как в Египет пока не разрешены чартеры.