Ахмад Масуд заявил о готовности уйти из политики

Глава афганского Фронта сопротивления, осуществляющего свою деятельность в провинции Панджер, готов уйти из политики, если "Талибан" (движение запрещено в РФ) гарантирует соблюдение гражданских прав и создаст инклюзивное правительство в Афганистане. Об этом Ахмад Масуд заявил в интервью изданию Foreign Policy.

"Если "Талибан" желает разделить власть со всеми и намерен установить справедливость и предоставить равные права и свободы всему Афганистану, то я отступлю и уйду из политики", - цитирует издание Масуда. Глава Фронта сопротивления также добавил, что дополнительным условием для этого является установление децентрализованной исполнительной власти в стране.

Отдельно Масуд подчеркнул, что достижение мира в Афганистане в текущих условиях вовсе не означает, что Фронт прекратит свою борьбу. Напомним, что ранее Масуд заявлял, что не допустит "капитуляции". "Я бы предпочел умереть, чем сдаться. Я сын Ахмада Чаха Масуда. В моем словаре нет слова "капитуляция"", - сказал Масуд французскому философу Бернару-Анри Леви в своем первом интервью с тех пор, как талибы захватили Кабул.