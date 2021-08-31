Байден назвал эвакуацию из Афганистана "чрезвычайно успешной"

Поспешный уход американских военных из Афганистана, в ходе которого была утеряна части техники и допущены людские потери, глава Белого дома Джо Байден охарактеризовал как "чрезвычайно успешную" операцию. По его мнению, все поставленные задачи были выполнены.

"Чрезвычайный успех этой миссии был достигнут благодаря невероятному профессионализму и самоотверженности американских военнослужащих, а также наших дипломатов и специалистов в сфере разведки, - передает ТАСС фрагмент выступления Байдена в связи с завершением вывода войск. - В течение нескольких недель они рисковали своими жизнями, чтобы вывезти из страны американских граждан, афганцев, которые нам помогали, граждан стран - союзниц и партнеров и других людей на борту самолетов".

Он подчеркнул, что большая часть граждан США, планировавших покинуть Афганистан, успели это сделать в срок до 1 сентября.

"В итоге 90% американцев в Афганистане, которые хотели уехать, смогли это сделать", - отметил Байден.

Отдельно он остановился на людских потерях в ходе эвакуации. "Двадцать военных получили ранения в ходе этой миссии, 13 героев отдали свои жизни",- заявил президент США.

Подытоживая затяжное пребывание в Афганистане американского военного контингента, он пообещал, что это была последняя попытка США "перестроить" другие страны.