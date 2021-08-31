Банки не нашли нарушений Wildberries правил платежных систем

Банки-эквайеры не нашли нарушений со стороны Wildberries в вопросе предоставления скидок при оплате с помощью российских платежных систем. Об этом говорится в сообщении компании.

"Несмотря на оказываемое давление, банки настаивают, что законодательством не запрещено введение скидок по российским платежным инструментам", - заявили в пресс-службе онлайн-ритейлера.

В маркетплейсе отметили, что находятся в постоянном контакте с банками и консультируются с ними по правовым вопросам.

Напомним, Wildberries 17 августа объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем - карт "Мир", системы быстрых платежей и сервиса SberPay, пояснив, что разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке операций отечественными платежными системами, тогда как комиссии международных платежных систем достигают 2%. Visa и Mastercard раскритиковали решение ритейлера.