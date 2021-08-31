Бояков: Ольга Бузова не обходится дорого МХАТу

Художественный руководитель МХАТ им. Горького прокомментировал гонорары Ольги Бузовой. По его словам, она получает меньше народных артистов, но, так же как и они, приводит в театр публику.

"Ольга совершенно точно не обходится дорого театру. Деньги, которые она получает - меньшие, нежели те, что получают народные артисты, приглашенные для участия в других наших спектаклях", - рассказал худрук.

При этом Бояков подчеркнул, что, так же как и народные артисты, Ольга Бузова приводит в театр свою публику. "Каких-то финансовых аппетитов у нее не было. Гонорар был на шестом-седьмом плане. Тем более, что постановка делалась на спонсорские средства, государственных денег потрачено не было", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что гонорар Ольги Бузовой за роль певички кабаре в спектакле "Чудесный грузин" составил около 500 тысяч рублей.