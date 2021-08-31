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31.08.2021 20:23
Рубрика: Экономика

Чернышенко объяснил, как получить виртуальную "Пушкинскую карту"

Текст: Евгения Думанская
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Приложение "Госуслуги.Культура", с помощью которого можно оформить виртуальную "Пушкинскую карту", доступно для скачивания на смартфоны в PlayMarket и AppStore, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Он отметил, что приложение было разработано под запуск программы, которая позволит россиянам с 14 до 22 лет бесплатно посещать учреждения культуры. Каждый молодой человек может получить карту, на которой будет три тысячи рублей. Потратить эти деньги можно с 1 сентября по 31 декабря 2021 года в музеях, театрах, концертных залах и библиотеках.

Сейчас по программе доступно более семи тысяч мероприятий по всей стране. Можно забронировать билет, а потом предъявить его на входе, в том числе, и через приложение.

Как рассказал Чернышенко, для получения карты необходимо войти в мобильное приложение с помощью подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг. После этого нужно подтвердить выпуск виртуальной карты, и уже через несколько минут она станет доступна. Также получить карту можно на пластиковом носителе - оформление проводится в отделениях Почта Банка.

"Виртуальная карта напоминает нам, что новые технологии и цифровые сервисы не отменяют, а лишь дополняют формы досуга, делая его более доступным и удобным для современного пользователя", - добавил вице-премьер.

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