ЦИК: Не все зарубежные участки получится охватить общественным наблюдением

Общественные наблюдатели на сентябрьских выборах в Госдуму будут работать не на всех избирательных участках за границей, сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев на "круглом столе" Общественной палаты во вторник.

"Всего 355 участков за рубежом, к сожалению, не все участки будут покрыты в этот раз общественными наблюдателями, хотя возможность такая могла бы быть", - объяснил Андреев.

Центризбирком ранее определил, что на каждый участок можно назначить по два человека в день.

"Пока такой цифры мы не достигли", - признал член ЦИК.

По словам руководителя рабочей группы Общественной палаты по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, ОП РФ направит на зарубежные участки более 200 общественных наблюдателей.