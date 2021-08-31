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31.08.2021 16:48
Рубрика: Власть

ЦИК: Не все зарубежные участки получится охватить общественным наблюдением

Текст: Дмитрий Гончарук

Общественные наблюдатели на сентябрьских выборах в Госдуму будут работать не на всех избирательных участках за границей, сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев на "круглом столе" Общественной палаты во вторник.

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"Всего 355 участков за рубежом, к сожалению, не все участки будут покрыты в этот раз общественными наблюдателями, хотя возможность такая могла бы быть", - объяснил Андреев.

Центризбирком ранее определил, что на каждый участок можно назначить по два человека в день.

"Пока такой цифры мы не достигли", - признал член ЦИК.

По словам руководителя рабочей группы Общественной палаты по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, ОП РФ направит на зарубежные участки более 200 общественных наблюдателей.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

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