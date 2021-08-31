ЦИК: Видеонаблюдение на выборах будет беспрецедентным

В Единый день голосования, который продлится с 17 по 19 сентября, почти все российские избиратели будут голосовать на участках с видеокамерами или регистраторами. Видеонаблюдения не будет всего на 4 процентах участков. Если сравнивать с прошлыми думскими выборами, разница колоссальная, подчеркивают в ЦИК: в 2016 году видеокамер было около 26 тысяч на почти 100 тысяч участков. Доступ к записям получат почти 55 тысяч пользователей. Это кандидаты, партии, центры наблюдения, избиркомы, а также уполномоченные по правам человека и члены СПЧ. Параллельно Центризбирком работает с партийными списками, чтобы исключить из них тех, кому закон не разрешает быть депутатами.

Бюллетени под присмотром

Трансляция с участков будет идти на специальном служебном портале. Наблюдатели смогут попасть на него через личные кабинеты на портале госуслуг. Открытой трансляции в интернет не будет, в ЦИК это объяснили соображениями экономии, а также стремлением обеспечить интересы в первую очередь реальных, а не "диванных" наблюдателей. "Исходя из всех предварительных заявок, которые нам дали регионы по центрам общественного наблюдения, это как минимум 54 849 аккаунтов", - сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

Участвовать в видеонаблюдении могут все желающие, уверяют в Центризбиркоме. Для этого необходимо обратиться в центры по наблюдению, которые создаются в регионах России на базе общественных палат. По мнению руководства ЦИК, это эффективнее, чем наблюдение из дома, потому что в центрах работают эксперты, они помогут понять, было ли нарушение, а если было - быстро на него среагировать. Кроме того, на служебном портале есть возможность перемотать запись и подробно разобрать ситуацию. Открытая трансляция в Сети такой возможности не давала.

По словам главы Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, центры будут работать "круглосуточно и до подписания последнего протокола". "Мы планируем максимально широко раскрыть двери и просим желающих участвовать в работе центров наблюдения, направлять заявки в региональные общественные палаты", - сказал он.

Круглосуточно могут работать не только видеонаблюдатели, но и их коллеги на участках. Памфилова напомнила, что после завершения голосования 17 и 18 сентября все бюллетени упакуют в сейф-пакеты, а помещения опечатают и передадут под охрану сотрудникам правоохранительных органов. "Если кому-то мало, вы можете еще на подступах к запечатанному, охраняемому помещению организовать дежурство. Мы препятствовать не будем", - заявила глава ЦИК.

Взгляд со стороны

Тем временем в Москву начали прибывать международные наблюдатели. Удостоверения миссии номер один уже получили представители СНГ. Как рассказал на встрече в Центризбиркоме глава делегации Ильхом Нематов, основная группа приедет 16-17 сентября и будет следить за голосованием в Москве и регионах, а 20 сентября миссия даст пресс-конференцию, на которой расскажет о своих оценках. Кстати, международные наблюдатели тоже смогут посмотреть видео с участков. Элла Памфилова попросила общественные палаты предусмотреть такую возможность и в столице, и на местах.

Напомним, что в этом году в связи с пандемией Россия попросила ограничить численность зарубежных миссий. Всего в страну прибудет порядка трехсот международных наблюдателей. Представители ОБСЕ не согласились сократить свою делегацию и отказались от визита в Россию.

Чистые списки

Еще одна задача ЦИК - допустить до выборов только тех, кто по закону имеет право претендовать на места в Госдуме. На прошлой неделе комиссия исключила из списка партии "Яблоко" кандидата Льва Шлосберга. Причина - решение Мосгорсуда о причастности к деятельности экстремистской организации. Это лишает гражданина права быть избранным.

Экс-кандидат намерен обжаловать свое исключение в Верховном суде РФ. Туда же обратится и Центризбирком, но по другому поводу. Дело в том, что полтора десятка кандидатов от трех партий ("Яблоко", Партия Роста и Российская партия свободы и справедливости), как выяснил Банк России, имеют финансовые активы за рубежом. На момент заверения и регистрации партийных списков у ЦИК таких данных не было, все кандидаты были зарегистрированы.

"Мы на основании просто информации из Центробанка не берем на себя смелость принимать такие решения - об отзыве из списков. Именно поэтому единственно возможный путь - направить эту информацию в Верховный суд, у которого есть компетенция собрать все дополнительные сведения, представить нам судебное решение, на основании которого мы будем решать, что делать", - пояснила Элла Памфилова решение комиссии направить иски в высшую судебную инстанцию.

Кстати, на днях Элла Памфилова получила символический подарок от коллег из Вологодской области, который должен помочь обеспечивать чистоту на выборах. Это веник, украшенный куклой в народном костюме. "Будем мести еще более решительно, чем это делали до сего момента", - заверила глава Центризбиркома.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Памятка избирателя

Не забыть до дня голосования

Выборы в Госдуму пройдут 17, 18 и 19 сентября. До начала голосования остается чуть больше двух недель, за это время можно успеть:

Проверить себя в списках избирателей.

Это можно сделать на сайте ЦИК России в разделе "Избиратели". Если вы, например, недавно переехали, нелишне убедиться, что вас учли на новом месте. Если в списках не значитесь, можно обратиться в территориальную комиссию (ТИК) уже сейчас или в участковую с 8 сентября.

Изменить место голосования.

Если вы живете не по месту прописки или планируете уехать в дни голосования 17-19 сентября, перепишитесь на любой удобный участок через портал госуслуг, МФЦ, территориальную или участковую комиссию (с 8 сентября). Крайний срок - 13 сентября, кто не успел - голосует по прописке.

Записаться на онлайн-голосование.

Жители Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей в этом году могут проголосовать не только обычным способом, но и через интернет. Главное условие - наличие профиля на портале госуслуг или сайте mos.ru (для москвичей), записаться можно там же до 13 сентября.