Дерево "Российской Газеты" высадили на Легендарной аллее "Дикой мяты"

Многотысячный и один из самых престижных российских open-air фестивалей создал свою Аллею славы в честь верных друзей хорошей музыки. Теперь на ней появилось и дерево "Российской газеты".

Аллею, получившую название Легендарная, высадили на поле у деревни Бунырево Тульской области, где уже много лет проходит фестиваль. В ее закладке участвовали звездные музыканты, журналисты и представители Тульской области. Событие завершила краткая пресс-конференция, на которой организаторы объявили новость о расширении "Дикой Мяты", которая с 2022 года будет продолжаться уже не один, а два музыкальных уик-энда. То есть, продлится с перерывом на трудовые будни уже шесть дней! Продюсер фестиваля Андрей Клюкин рассказал и о подробностях.

В 2022 году на "Дикой мяте" будет работать десятидневный кемпинг, и состоится уже более 150 концертов.

Стартует фестиваль 17 июня, и по 19 июня в Тульской области пройдет традиционная мультижанровая "Дикая Мята": рок, этника, пост-панк, арт-рок и другие стили.

В эти даты выступят The Hatters, "Нервы", "Тараканы!", "Несчастный Случай", "Дети Picasso", "Папин Олимпос" и другие. А называться эти три дня будут уже "Дикая Мята Green". Гостям фестиваля обещаны также творческие встречи с музыкантами, полноценные экскурсии по Туле, участие в съемках программ Mint Music Home и многое другое.

Ну, а 24-26 июня впервые состоится "Дикая Мята Violet" - музыкальный уикенд с акцентом на электронное звучание. Состав будет объявлен в течение нескольких ближайших месяцев. Уже согласились выступить Иван Дорн, Cheese People, Guru Groove Foundation и другие звезды.

Кстати

"Дикая Мята" - редкий российский фестиваль, где есть бесплатная питьевая вода, бесплатный кипяток и душ с теплой водой, а также экскурсии, детский сад и комната матери и ребенка.