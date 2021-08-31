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Рубрика: Экономика

Эксперт назвал курс рубля осенью и к концу года

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- К началу осени доллар оказался на большом перепутье, способном определить тренд американской валюты и многих рынков на месяцы вперед.

Фото: iStock
Каким будет курс рубля в сентябре

История подсказывает, что в периоды разворота монетарной политики доллар прибавляет к основным конкурентам, но затем теряет импульс и начинает терять позиции. Такую динамику легко объяснить гибкостью американской экономики: она быстро теряет рабочие места и первыми их восстанавливает. Местный центробанк - ФРС - аналогичным образом был впереди цикла монетарной политики.

На этот раз ФРС на шаг впереди ряда ведущих мировых центробанков, так как экономика США восстановилась первой среди стран G7. Но смотря шире на мировую экономику, легко увидеть, что Штаты далеко не в лидерах.

В частности, в России аналогичным образом ВВП восстановил коронавирусные потери спустя пять кварталов после объявления пандемии. Банк России уже с начала года активно повышает ключевую ставку. Это же касается ряда стран с формирующимся рынком, где центробанки переключились с поддержки экономики на борьбу с инфляцией через сдерживание кредитования.

Южная Корея повысила ставки на прошлой неделе - первой среди развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Следующими обещают стать Новая Зеландия и Австралия.

То есть помимо G7 есть довольно большое число стран, которые нормализуют монетарную политику, и это поддерживает курс их валют против доллара.

Таким образом, доллар хотя и набирает силу к корзине из основных конкурентов, но это не вызывает ослабления валют развивающихся стран, как это мы видели в 2014 году к началу предыдущего "сворачивания" QE.

Текущая ситуация больше походит на ранние 2000-е, когда валюты развивающихся стран становились все более популярными на протяжении 7-8 лет. Они прибавляли за счет разницы процентных ставок, так как США были сосредоточены на стимулировании роста. И это же питало экономики стран EM, так как спрос в США порождал рост импорта и тянул вверх цены на энергию.

Фото: iStock
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Переходя к более краткосрочным тенденциям, мы ожидаем развития снижения доллара к рублю в сентябре до 71-72 за доллар и к 70 до конца года. Мы предполагаем, что ФРС продолжит кивать на неоднозначные данные, не решаясь убирать стимулы с рынков. Это хорошо для финансовой стабильности в краткосрочном плане, хотя и рискует накапливать долгосрочные риски (как было с ипотечным финансовым кризисом).

В то же время, пока сложно делать ставку на рост евро к доллару: экономика евро-региона тормозит еще сильней и крайне далека от восстановления. Это открывает возможность для снижения EURUSD к 1,15 к концу сентября, когда контраст действий ЕЦБ и ФРС проявится после официальных заседаний. EURRUB в этом случае может упасть до 82-83, что станет минимумом с июля 2020 года.

Указанные движения выглядят большими, но стоит понимать, что рынки выходят из летнего затишья, и в сентябре часто формируются большие тренды, способные достичь апогея по амплитуде в октябре.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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