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31.08.2021 11:30
Рубрика: Общество

Эксперты из 13 стран мира поделятся своим опытом на IV Форуме социальных инноваций регионов

Текст: Любовь Проценко
Возможность услышать знаменитых медиков, футурологов, психологов, архитекторов, общественных деятелей, ученых и блогеров получат посетители IV Форума социальных инноваций регионов, который пройдет в Гостином Дворе с 9 по 11 сентября 2021 года. Организаторами мероприятия выступают Совет Федерации РФ и Правительство Москвы.
Фото: Владимир Баранов / РИА Новости Фото: Владимир Баранов / РИА Новости
Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Посетителей ожидают 39 открытых дискуссий, 6 открытых лекций и 2 пленарных заседания. Они пройдут с участием экспертов мирового уровня из 12 стран - России, США, Израиля, Сербии, Японии, Нидерландов, Финляндии, Швейцарии, Германии, Дании, Италии и Франции.

Фото: EPA
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Один из самых ожидаемых спикеров Форума - Нассим Талеб, американский публицист, трейдер и доктор философии, изучающий влияние случайных и непредсказуемых событий на мировые процессы, автор бестселлеров "Черный лебедь" и "Рискуя собственной шкурой". Талеб неоднократно давал высокоточные прогнозы, в числе прочего он предсказал и глобальную пандемию. The Times и другие крупнейшие мировые СМИ называют Нассима Талеба самым выдающимся мыслителем мира. Для посетителей форума он прочтет лекцию "Возможна ли стабильность в турбулентном мире?".

Герд Леонгард, известный футуролог и эксперт по потребительским трендам будущего в своей лекции "О дивный новый мир! Каким будет наше будущее?" расскажет о навыках, которые будут востребованы на рынке труда в мегаполисах, и о том, чем будут заниматься в ближайшие годы ученые, управленцы и разработчики. Речь пойдет обо всех сферах социальной политики, в том числе и о медицине. Один из ключевых тезисов Леонгарда: "Мы не должны использовать технологии для дегуманизации человека". Футуролог примет участие и в пленарном заседании "Формула счастливого мегаполиса", где мэры Москвы, Хельсинки, Осло, Парижа, Пекина, Шанхая, обер-бургомистр Лейпцига, губернаторы Краснодарского края и Калининградской области обсудят проблемы мегаполисов и новый тренд в их развитии - человекоцентричность.

В дискуссии "Исцеляющая среда как залог счастья жителя мегаполиса" примет участие Майкл Биркьер, главный научный сотрудник The Happiness ResearchInstitute (Исследовательский институт счастья), Дания. Он расскажет о новом тренде мировой урбанистики - формировании исцеляющей среды, создающей ощущение счастья в большом городе. О том, как сделать, чтобы больницы не внушали тревогу, а были похожи на дома отдыха или развлекательные центры, в которых хотелось бы оставаться. Как изменить школы, чтобы они подходили под новые форматы обучения, удобные новым поколениям учеников. Как создавать ощущение релаксации с помощью прогулки в парке. "Показатели благополучия могут влиять на принятие частных и государственных решений", - уверен Биркьер.

Фото: iStock
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Присоединится к обсуждению темы счастья в большом городе и Хироки Мацуро, архитектор и урбанист, специалист по общественным пространствам, один из основателей архитектурного и градостроительного бюро MAXWAN, участвовавшего в конкурсах проектов парка "Зарядье" и концепций развития набережных Москвы-реки. Он объяснит, как города в недалеком будущем смогут исцелять людей с помощью правильно организованной инфраструктуры.

Тему счастливого детства в мегаполисе затронет известный педиатр, популяризатор доказательной медицины, автор телеграм-канала "Федиатрия" Федор Катасонов. Он расскажет, где кончается забота о ребенке и начинается снятие тревоги родителя. Его выступление будет посвящено воспитанию в маленьких жителях мегаполисов культуры заботы о собственном здоровье и формированию у них мироощущения жителей большого города, чтобы, став взрослыми, они могли пользоваться всеми возможностями мегаполиса, помогающими повысить уровень счастья.

"Как стать лучшим родителем для своего ребенка?" - это тема выступления Ларисы Сурковой, автора бестселлеров по психологии, практикующего психолога, матери шестерых детей и блогера, на которую подписаны два миллиона человек. Она ответит на вопросы, волнующие всех пап и мам: возможно ли совмещать самореализацию и родительство, карьеру и воспитание детей, как сохранить доверие и интерес своего ребенка, как радоваться жизни вместе с детьми.

Лекции, встречи, круглые столы и дискуссии пройдут как в очном формате, так и в онлайн-режиме. Трансляция будет доступна на сайте форума. Все прошедшие трансляции останутся в видеозаписях.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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