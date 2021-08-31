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Рубрика: В мире

Эмманюэль Макрон разочаровался в насаждении демократии

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 197(8548)
Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам визита в Ирак сделал примечательные для западного лидера заявления. "Одно совершенно ясно: невозможно навязать демократию, нельзя навязать правительство извне, - сказал французский президент. - Об этом свидетельствуют события в Ираке, в Ливии, в Афганистане". Он пришел к выводу о том, что "нельзя создать демократию с помощью оружия за несколько лет".

В то же время Макрон - единственный из западных лидеров приехавший в Багдад на Конференцию по сотрудничеству и партнерству, заявил, что французский военный контингент останется в Ираке в рамках международной коалиции, даже если оттуда уйдут американские солдаты.

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"Мы останемся до тех пор, пока там будут террористы, пока нас будут об этом просить иракцы. Мы не зависим от присутствия американцев", - заверил Макрон, также побывавший в Эрбиле - столице Иракского Курдистана.

При этом он отметил, что военные США, возможно, изменят характер своего присутствия в Ираке, но вряд ли уйдут оттуда совсем.

В настоящее время в Ираке находятся от 600 до 800 французских военнослужащих. Также там размещены 2,5 тысячи американских военных, но они в срок до 1 января 2022 года постепенно будут покидать эту ближневосточную страну.

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