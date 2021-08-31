Эмманюэль Макрон разочаровался в насаждении демократии

Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам визита в Ирак сделал примечательные для западного лидера заявления. "Одно совершенно ясно: невозможно навязать демократию, нельзя навязать правительство извне, - сказал французский президент. - Об этом свидетельствуют события в Ираке, в Ливии, в Афганистане". Он пришел к выводу о том, что "нельзя создать демократию с помощью оружия за несколько лет".

В то же время Макрон - единственный из западных лидеров приехавший в Багдад на Конференцию по сотрудничеству и партнерству, заявил, что французский военный контингент останется в Ираке в рамках международной коалиции, даже если оттуда уйдут американские солдаты.

"Мы останемся до тех пор, пока там будут террористы, пока нас будут об этом просить иракцы. Мы не зависим от присутствия американцев", - заверил Макрон, также побывавший в Эрбиле - столице Иракского Курдистана.

При этом он отметил, что военные США, возможно, изменят характер своего присутствия в Ираке, но вряд ли уйдут оттуда совсем.

В настоящее время в Ираке находятся от 600 до 800 французских военнослужащих. Также там размещены 2,5 тысячи американских военных, но они в срок до 1 января 2022 года постепенно будут покидать эту ближневосточную страну.