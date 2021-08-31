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31.08.2021 11:12
Рубрика: Культура

Эрмитаж выставил на продажу NFT-токены картин Моне, Ван Гога и Кандинского

Текст: Наталья Лебедева
Государственный Эрмитаж сделал важный шаг в цифровое музейное будущее и объявил о старте продаж цифровых произведений из лимитированной цифровой коллекции, созданной музеем с использованием технологии NFT. Среди них полотна Леонардо да Винчи, Винсента Ван Гога, Василия Кандинского, Джорджоне и Клода Моне. Аукцион, который откроется 31 августа и продлится до 7 сентября, пройдет на маркетплейс ведущей международной блокчейн-экосистемы Binance.

"Эрмитаж - консервативный инноватор - консервативный музей, который использует новейшие технологии. К ним относится и наш проект "Ваш токен хранится в Эрмитаже", и вся наша работа c NFT. Мы расширяем цифровые возможности знакомства с коллекцией Эрмитажа, с его залами и зданиями", - приводит слова директора Эрмитажа Михаила Пиотровского пресс-служба музея.

Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum
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Пиотровский особо подчеркнул, что музей не собирается решать с помощью токенов финансовые вопросы. "Мы хотим посмотреть, как эта форма будет восприниматься. NFT - это философия, это эстетика обладания. Цифровые копии произведений искусства наполняют Интернет, где по сути все имеют к ним доступ, но NFT - это чувство собственности, а в нашем случае - чувство причастности к Великому музею", - отметил Пиотровский.

В лимитированную коллекцию вошли пять картин - "Мадонна Литта" Леонардо да Винчи, "Юдифь" Джорджоне, "Куст сирени" Винсента Ван Гога, "Композиция VI" Василия Кандинского и "Уголок сада в Монжероне" Клода Моне. Как уточнили в музее, все токенизированные цифровые произведения были созданы в двух экземплярах. Один из них останется в Эрмитаже, а второй - выставлен на продажу. Подлинность каждого NFT-токена подтверждает подпись Михаила Пиотровского. Дата и точное время подписания гарантирует абсолютную уникальность каждой из цифровой копий. Само место подписания - залы Эрмитажа - также закреплено в метаданных.

Приобрести цифровой шедевр из коллекции Эрмитажа можно будет за так называемый стейблкоин - BUSD (он привязан к доллару в соотношении один к одному - прим. ред.). Начальная цена составляет 10000 BUSD. Все вырученные от продажи средства перейдут в Государственный Эрмитаж. Победитель аукциона также получит видео в формате NFT с моментом подписания купленной им копии гендиректором музея.

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