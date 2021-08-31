Фонд ЖКХ не планирует изменений расчета стоимости жилья

Менять методику определения стоимости квадратного метра жилья из-за подорожания стройматериалов нет необходимости.

При этом Минстрой давно уже разработал новую формулу определения цены "квадрата", которая, однако, пока так и не утверждена. Об этом говорится в ответе Фонда содействия реформированию ЖКХ на запрос "РГ".

Пересмотреть расчетную стоимость квадратного метра при переселении из аварийного жилья предложил на прошлой неделе член Совета Федерации, председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов. Объем финансовой поддержки регионам на эти цели должен определяться в пределах фактической цены строительства, считает он. Для расчетов финансовой поддержки применяется средняя рыночная стоимость квадратного метра в регионе, установленная приказом Минстроя.

При этом официальная стоимость метра сильно отличается от рыночной - к примеру, в Пензенской области это 35 тысяч рублей и 57-70 тысяч рублей соответственно, указывает Кутепов. Сейчас основная проблема реализации программы расселения аварийного жилья - значительный рост цен на стройматериалы и, соответственно, на жилье. Это ведет к увеличению финансовой нагрузки на бюджеты субъекта и муниципальных образований. Аналогичные проблемы есть, в частности, в Воронежской, Мурманской, Орловской областях, добавляют в Совете Федерации.

Кроме того, при расчетах затрат регионов не учитывается, что новые квартиры могут быть просторнее прежних (например, при расселении коммуналок), а также затраты муниципалитетов на разработку проектно-сметной документации, технические присоединения, оплату госэкспертизы.

В Фонде содействия реформированию ЖКХ отметили, что при заключении контрактов на приобретение жилья для расселения регионы не ограничены нормативной стоимостью "квадрата" - превышение может быть оплачено за счет средств региональных и местных бюджетов. Нормативная стоимость, по которой рассчитываются направляемые на расселение средства федерального бюджета, пересматривается ежеквартально на основе данных Росстата по утвержденной Минстроем методике. Минстроем был разработан проект новой методики определения стоимости "квадрата", добавили в фонде: ее предлагается рассчитывать на основе данных Росстата о средневзвешенной цене 1 кв. м на первичном и вторичном рынках жилья по типовым квартирам среднего качества.

"Направление предложений по пересмотру методики определения нормативной стоимости 1 кв. м фонд в настоящее время не планирует", - говорится в сообщении пресс-службы.

Новая методика была разработана более года назад, но Минстрою пока не удалось достичь компромисса с Минфином. Как отмечал весной нынешнего года глава Минстроя Ирек Файзуллин, новый порядок потребовал бы дополнительно около 30 млрд рублей бюджетных средств. "Министерство продолжает этим вопросом заниматься, мы имеем поддержку заместителя председателя правительства по этой формуле. Она фактически готова и отражает объективную реальность стоимости квадратного метра по регионам", - добавил он.

Разница между нормативной и рыночной ценой квадратного метра в некоторых регионах доходит до 40%, отмечает глава комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. Однако для пересмотра этого показателя потребуется учесть также и другие факторы - например, общую экономическую ситуацию в стране, переход отрасли на проектное финансирование, отдаленные последствия пандемии. По нормативной цене выкупается жильё для социальных нужд у застройщиков, работающих на территории конкретного региона. А рыночная цена жилья - это многофакторная модель, в которую закладываются издержки на строительство, вознаграждение девелопера, а также влияет покупательский спрос, отмечает он.