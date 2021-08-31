Объявление о приеме документов на соискание Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства

Совет при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству объявляет о начале приема документов на соискание Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства за 2021 год.

Представления на соискателей указанной премии и прилагаемые к ним материалы, адресованные Совету при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, направляются заказным почтовым отправлением (с описью вложения) по адресу: 103132, г. Москва, Старая пл., д.4, с пометкой: "В аппарат советника Президента Российской Федерации В.И. Толстого. На соискание Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства".

Справки по телефонам: (495) 606-35-36, (495) 606-80-00 (с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00).

Бумажные оригиналы представлений можно передать лично (с оформленным реестром на корреспонденцию и с печатью организации) или с использованием услуг служб доставки по адресу: Старая площадь, д.2/14, подъезд 1 "А", с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 18.00, телефон (495) 606-38-35.

Срок приема документов - с 1 сентября по 15 декабря 2021 года.