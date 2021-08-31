Война в Афганистане - самый долгий, двадцатилетний вооруженный конфликт в истории США - формально завершится 31 августа унизительным для Вашингтона и очевидным всему миру поражением американцев с их поспешной эвакуацией из "горной страны". Наглядной иллюстрацией военного, политического и имиджевого провала США стала вчерашняя встреча президентом страны Джозефом Байденом доставленных в Америку тел 13 погибших в результате теракта в аэропорту Кабула морпехов. Не менее красноречиво о провозглашенной США победе над терроризмом говорит ответный и явно мотивированный внутриполитическими соображениями удар американцев по Кабулу в логике "кровь за кровь". По данным СМИ, погибли как минимум 12 афганцев, включая мирных граждан, даже детей. Катастрофическая по последствиям интервенция США в Афганистан завершается эскалацией насилия, многочисленными жертвами с обеих сторон и обещаниями бомбежек со стороны Байдена.

Американские морпехи прощаются с товарищами, погибшими в кабульском теракте. Не так они себе представляли провозглашенную президентом США победу над терроризмом. Фото: Reuters

Пока на авиабазе Довер в штате Делавэр перед поникшим главнокомандующим Байденом из военно-транспортного самолета C-17 выгружали гробы с останками 13 американских военнослужащих, в небе над Кабулом уже нарезал круги беспилотник США. Его целью оказался автомобиль, в котором, как утверждает американская разведка, находились готовящие новое нападение на международный аэропорт Кабула смертники местного ответвления "Исламского государства" (террористическая организация запрещена в России. - Прим. "РГ"). Результаты удара БПЛА оказались шокирующими, по данным СМИ, в результате него были убиты сразу девять членов одной афганской семьи, включая шестерых детей возрастом от двух до десяти лет.

"Все соседи попытались помочь и несли воду, чтобы потушить пожар. Я видел пять или шесть убитых. Отец семьи, мальчик и еще двое детей. Они были мертвы. Разорваны на куски. Еще было двое раненых", - рассказал один из свидетелей телеканалу СNN жуткие детали ЧП.

Несмотря на это, представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан бодро отрапортовал журналистам об уверенности в "успешном поражении цели", "глубоком огорчении" появившимися сообщениями о гибели гражданских лиц и "начатом расследовании". Произошедшее в очередной раз продемонстрировало, что, вопреки западной пропаганде, жизни рядовых афганцев не стоят для решающего собственные конъюнктурные задачи правительства США и ломаного гроша. Удар, явно задуманный для отвлечения общественного мнения собственной страны от грубых ошибок Белого дома на афганском треке, был нанесен в условиях плотной застройки кабульского района Хаджи-Бугра и не мог не привести к пополнению и без того длинных списков "сопутствующего ущерба" - именно так в США именуют погибших под их ударами гражданских лиц.

Взявшее власть в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в России. - Прим. "РГ"), с которым Вашингтон и согласовал 31 августа в качестве крайней даты для вывода остающихся в стране американских сил, раскритиковало действия США. "Мы не позволим никому совершать удары или операции на нашей территории. Это совершенно незаконно", - заявил представитель талибов. Со своей стороны США заявили, что продолжат атаковать угрожающих им террористов на афганской территории. Уже спустя короткое время по международному аэропорту Кабула, из которого все еще продолжается эвакуация гражданских лиц, был нанесен удар пятью ракетами. Кто запустил реактивные снаряды и в кого целился, так и осталось неизвестным, хотя сами талибы заявили о начале поисков стрелявших.

Теракт в Кабуле и ракетный ответ американцев, среди жертв которого шесть детей, - так выглядит конец войны, которую Байден считает выигранной

На этом фоне до разбегающихся из Афганистана представителей западных стран медленно, но верно доходит неизбежность сотрудничества с "Талибаном" в новых реалиях. Накануне премьер-министр Британии Борис Джонсон впервые допустил официальное сотрудничество с талибами, обусловив его их "действиями, а не разговорами". "Если новый режим в Кабуле хочет дипломатического признания или разблокирования замороженных миллиардов, ему придется обеспечить безопасный выезд тех, кто хочет покинуть страну", - заявил Джонсон. Не оказаться в рядах отставших в начале диалога с талибами, похоже, стремится и Франция. В понедельник президент страны Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1 признал, что ситуация в Афганистане требует налаживания контактов между международным сообществом и "Талибаном".

Весьма показательно, что именно Британия и Франция в понедельник вынесли на обсуждение на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН проект резолюции, призывающей к обеспечению безопасного выезда из Афганистана всех желающих.