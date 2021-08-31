Кабмин запустил официальный Telegram-канал "Правительство России"

Правительство запустило официальный Telegram-канал "Правительство России". В нем ежедневно будут публиковать ключевые решения, отчеты о значимых мероприятиях и рабочих поездках премьер-министра Михаила Мишустина.

По словам пресс-секретаря главы правительства Бориса Белякова, в социальных сетях очень много разных сведений, и пользователям иногда сложно понять, правдивы ли они.

"Из официального Telegram-канала подписчики смогут получать достоверную информацию о работе кабинета министров", - подчеркнул он.