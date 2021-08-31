Как детям избежать травли в интернете и не стать жертвой кибермошенников

Современные дети - одни из самых активных пользователей интернета, гаджетов, online-сервисов и приложений. Многие из них буквально "родились" со смартфоном в руках. При этом у них, в отличие от детей, которые еще 30-40 лет назад выросли в полностью офлайновом мире, чаще всего нет опыта или понимания, как действовать в экстремальных ситуациях, связанных с киберугрозами.

Накануне 1 сентября специалисты подготовили несколько правил цифровой гигиены для детей и их родителей, а также рекомендации, как действовать в конкретных экстремальных ситуациях. Как не стать жертвой киберпреступникам, детям и их родителям советует Анастасия Баринова, заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB по обучению.

Защити аккаунты дважды. Необходимо установить сложный пароль, менять его каждые 3 месяца и дополнительно подключить двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно (почта, VK, Instagram, Telegram…). Старайся не использовать одинаковые пароли для нескольких сервисов.

Защити свои устройства. Обновляй программы для ПК и мобильные приложения, а также версию операционной системы. Периодически обновляй версию прошивки роутера. Разработчики сами уведомят о новом обновлении, следуй рекомендациям своевременно. Обязательно блокируй устройства, не подключай их к неизвестным Wi-Fi сетям.

Защити данные. При вводе данных на сайте или в приложении обрати внимание на адрес страницы сайта. Мошенники любят создавать приложения и сайты, похожие на оригинал, с целью хищения логинов/паролей и данных банковской карты.

Кликай внимательно. В случае получения ссылки, не спеши! Проверь отправителя, текст и саму ссылку. Их мошенники обычно рассылают в почте, мессенджерах и SMS для заражения устройств или хищения данных.

Контролируй публичную информацию о себе. В социальных сетях все же стоит ограничивать некоторую информацию о себе: адрес, данные карт и паспорта, информацию о покупках и поездках. Иногда преступники используют открытую информацию, чтобы подобрать способ атаки на пользователя. Помни - все, что попадает в Сеть, остается там навсегда.

Киберугроза: кибербуллинг (травля в интернете)

Советы для детей

Блокируй отправителей неприятных для тебя сообщений. Не стесняйся жаловаться администрации соцсети на оскорбительные или провокационные посты и комментарии - такая функция есть у большинства популярных соцсетей и она анонимна;

·запрети пользователям отмечать тебя на фотографиях;

·не поддавайся на провокации и не отвечай обидчикам - тем самым ты только больше разжигаешь огонь и побуждаешь к буллингу;

·поделись "наболевшим" со взрослыми;

·если боишься довериться близким, воспользуйся телефоном доверия: 8-800-2000-122 - звонок бесплатный и анонимный.

Советы для родителей

Обращайте внимание на настроение своего ребенка, больше общайтесь, узнавайте, что его тревожит;

поддерживайте общение с преподавателями - от них вы узнаете о конфликтных ситуациях с участием вашего ребенка, а также можете получить контактные данные родителей обидчика;

следите за профилем ребенка в соц. сетях, сообщениях с его упоминанием. Если ребенка смущает наличие родителей в списке его друзей, предложите ему возможность скрыть ваш профиль, чтобы он не отображался для других пользователей. Если ребенок против, создайте анонимный аккаунт, в котором не будет ваших идентификационных данных, и добавьте ребенка в друзья.

Киберугроза: педофилы и деструктивные движения

Советы для ребенка

В соцсетях добавляй в друзья только тех, кого знаешь лично, или тех, кого лично знают твои знакомые;

не доверяй незнакомым людям в сети, лицо на аватарке, имя и возраст твоего виртуального друга могут быть вымышленным;

запрети незнакомым людям отправлять тебе запросы на добавление в друзья;

если очень хочется встретиться с новым онлайн-другом, попроси родителей проводить тебя на встречу;

не делись ничем личным (фото, видео) с людьми, с которыми общаешься только онлайн, это потом может быть использовано против тебя;

позвони другу перед встречей, убедись, что твой новый знакомый действительно тот, за кого он себя выдает;

не позволяй другим людям играть на твоих эмоциях;

спроси у людей, которым ты доверяешь, что они думают об этой игре.

Советы для родителей

Объясните ребенку базовые правила поведения в сети - онлайн-мир ничем не отличается от реального, доверять незнакомцам нельзя. Используйте в качестве аналогии всем известные примеры (в реальном мире ты не сядешь в машину к незнакомцу, даже если он предложит тебе шоколадку);

объясните, что нельзя разглашать личную информацию и отправлять личные фото и видео малознакомым людям;

поддерживайте постоянное общение со своими детьми, чаще всего участниками подобных "рискованных игр" становятся подростки, которым уделяют недостаточно внимания;

обращайте внимание на настроение и привычки своего ребенка и перемены в них. Не стал ли он/она более замкнутым? Изменился ли его режим?

подарите ребенку часы с трекингом его местоположения или установите в его телефоне приложение с такой функцией;

не забывайте, что детей могут запугивать и шантажировать, чтобы они ничего не рассказали взрослым, поэтому внимательно следите за ребенком, поддерживайте контакт с его кругом общения;

следите за профилем ребенка в соцсетях, группами, в которых он состоит, и страницами, на которые он подписан. Если ребенка смущает наличие родителей в списке его друзей, предложите ему возможность скрыть ваш профиль, чтобы он не отображался для других пользователей;

если вы заметили признаки того, что ребенок "вступил в игру", не оставляйте ребенка без присмотра взрослых. Изолируйте его от интернета и обратитесь в правоохранительные органы.

Киберугроза: мошенники

Советы для ребенка

"Бесплатный сыр бывает только в мышеловке" - не верь обещаниям розыгрыша призов, скидок от блогеров и звезд. Проверяй доменное имя ресурса, зачастую мошеннический сайт отличается всего на одну букву. Прежде чем ввести данные своей банковской карты в форму оплаты, изучи адрес сайта, загугли его и проверь, когда он был создан. Если сайту пара месяцев - с большой долей вероятности он мошеннический. Доверяй только официальным сайтам;

не обращай внимания на рекламные баннеры и другую навязчивую рекламу, сообщающую о возможности легко заработать. Не переходи по ссылкам от незнакомых людей в электронной почте, мессенджерах и в социальных сетях. Если вам обещают крупную выплату и для ее получения надо "всего лишь оплатить комиссию" - не поддавайся на провокацию!

будь осторожен с входящей почтой, особенно с той, которая приходит в праздники и нерабочее время. Любые просьбы загрузить или установить файлы должны расцениваться как подозрительные.

никогда и нигде не разглашай личную информацию и персональные данные о себе и своей семье. К такой информации относятся: имя, фамилия, твой возраст и/или дата рождения, паспортные данные, номера телефонов, адрес проживания, номер школы, данные банковских карт, и т.п.

не совершай покупки на незнакомых сайтах - для оплаты в интернете заведи себе отдельную банковскую карту с минимальным балансом или выпусти виртуальную

Советы для родителей

воспитывайте в детях критическое мышление: перед каждым действием или решением ребенок должен задумываться о том, что это действие даст ему, а что другой стороне;

установите в телефоне ребенка запрет на скачивание платных программ или программ из ненадежных источников. В смартфонах, использующих систему Android, это можно сделать через Play Market. В iOS можно заблокировать покупки в iTunes и App Store, а также ограничить использование установленных приложений.