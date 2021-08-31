"Колдунья" выманила у москвички 1 млн рублей за снятие порчи

"Колдунья" выманила у москвички миллион рублей за снятие порчи.

"Ясновидящая" познакомилась с жительницей столицы и сообщила, что на ту кто-то навел порчу. Женщины обменялись контактами и впоследствии стали общаться по телефону.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что периодически мошенница звонила новой знакомой и уверяла ее о надвигающейся угрозе жизни членов ее семьи. И, конечно же, просила перевести определенную сумму за якобы проведенный обряд снятия порчи. Таким образом, на протяжении нескольких месяцев общения она выманила более 1 миллиона рублей.

Полицейские задержали мошенницу на востоке Москвы. Ею оказалась 42-летняя приезжая из ближнего зарубежья. Задержанная взята под стражу.