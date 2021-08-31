Крупной картошки в этом году будет меньше обычного

В этом году урожай картофеля ожидается примерно на уровне прошлого года. Если в прошлом году картошку заливало дождями, в этом засушило жарой. И несмотря на небольшую прибавку площадей, в этот раз крупной картошки будет меньше обычного, прогнозируют эксперты. При этом и цены пока для этого времени года остаются высокими.

Уже третью неделю цены сельхозпроизводителей на картофель практически во всех регионах держатся в коридоре 20-25 рублей за кг, тогда как год назад в это время цены были в пределах 10-15 рублей за кг, рассказал "РГ" исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

"Традиционно в августе мы наблюдаем снижение цен на овощи борщевого набора. В этом году ситуация изменилась из-за смещения посадочно-посевных работ на 2-3 недели позже. Кроме того, есть проблемы с урожаем - в частности по калибру. Наши аграрии научились бороться с паразитами и заболеваниями. Но в этом году ботва без повреждений, а клубней нет", - говорит Красильников.

По его оценке, урожая картофеля хватит для внутреннего рынка. Но на крупный картофель, особенно любимый покупателями, в этом году будет "повышательный индекс" цен. Поэтому, чтобы сдержать рост цен, сейчас производители обсуждают с торговыми сетями возможность долгосрочной контрактации и снижения требований по калибру картофеля, говорит Красильников.

На морковь и свеклу цены уже достигли прошлогодних. Высокими в сравнении с тем же периодом прошлого года остаются цены на капусту и лук, говорит эксперт. Ранняя капуста уже собрана и продана, а массовая уборка среднепоздней и поздней в центре России начнется к концу сентября. Массовая уборка лука тоже начнется позже. Поэтому и картофель, и капуста, и лук еще подешевеют в ближайшее время. Хотя ждать прошлогодних цен не стоит - у аграриев выросли расходы на топливо, транспортировку, удобрения, средства защиты растений, отмечает эксперт.

По данным Росстата, розничные цены на овощи борщевого набора снижаются несколько недель подряд. С начала лета на картофель они снизились на 12%, на лук - на 7%. При этом урожай картофеля Минсельхоз ожидает больше на 5%, а овощей - на 3%.

Собственных овощей открытого грунта должно хватить до нового урожая, прогнозировала несколько дней назад вице-премьер Виктория Абрамченко. Теперь надо позаботиться о строительстве овощехранилищ и снижении транспортных расходов. По оценкам участников рынка, они увеличились на 20-50%.

Пока каких-либо конкретных решений по снижению стоимости транспортных расходов не принято, знает Красильников. Одним из вариантов остается компенсация затрат аграриев на перевозки продукции внутри страны по аналогии с экспортными субсидиями.