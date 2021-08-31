Купить лекарства с доставкой станет проще

С 1 сентября небольшие аптеки смогут удаленно продавать безрецептурные лекарства на своих сайтах или с помощью интернет-агрегаторов. Такое право было только у крупных сетевых аптек. Подключиться к дистанционной торговле теперь смогут и заключившие с аптеками договор маркетплейсы, до этого через них можно было только зарезервировать лекарство на сайте, чтобы выкупить его в аптеке при самовывозе.

По новым правилам, цена на лекарства, которые продаются онлайн, не должна быть выше той, которая установлена в самой аптеке. Фарморганизация отвечает за условия хранения и качество медикаментов, даже если они продаются на сайте партнера и доставляются сторонними курьерскими компаниями.

Более половины аптек, которые планируют продавать безрецептурные лекарства удаленно, уже заявили о готовности сотрудничать с агрегаторами и маркетплейсами, говорится в исследовании, которое провели Лаборатория цифрового маркетинга КРОК и Bionika Digital. Своими силами планируют обойтись около 30% из них.

Привлечение к онлайн-торговле небольших аптек позволит решить вопрос с доступностью лекарств в удаленных и малонаселенных регионах, считают эксперты. В Ассоциации независимых аптек пояснили, что в регионах дистанционная торговля все это время развивалась медленнее из-за того, что крупные аптечные сети сосредоточены преимущественно в больших городах. В прошлом году в 37 регионах разрешения на удаленную торговлю лекарствами аптекам вовсе не выдавались, а из 69 тысяч российских аптек его получили только 485. "И то, что на рынок придут новые - несетевые - игроки, позволит решить вопрос с доступностью лекарств в удаленных и небольших населенных пунктах", - подчеркнули в организации.

Спрос на покупку лекарств через интернет растет. Если в прошлом году доля реализованных онлайн лекарств составила 6,3% от общего объема проданных медикаментов, то за первое полугодие 2021 года - уже около 10%. Есть аптеки, где доля значительно выше - от 20 до 50%. По прогнозам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, показатель к концу года составит около 15%. Активно развивают этот канал и нефармацевтические игроки: Яндекс, Wildberries, Ozon. Бессрочную лицензию на оптовую торговлю, хранение и перевозку лекарственных средств получила "Почта России", которая планирует доставлять лекарства в аптеки, медучреждения и дистрибьюторам со своего фармацевтического склада, а также продавать их на сайте market.pochta.ru и доставлять курьерами с оплатой при получении.

В некоторых аптеках через интернет продается уже половина лекарств

X5 Group, управляющая торговыми сетями "Перекресток", "Карусель" и "Пятерочка", рассматривает вариант продажи лекарств на базе "Перекрестка впрок". В ближайшее время компания планирует заключить соглашения с аптечными сетями, которые будут представлять продукцию через "Впрок" и, возможно, "Около".

Готовится к запуску пилотный проект по онлайн-торговле и рецептурными препаратами. После легализации онлайн-торговли рецептурными препаратами доля проданных через интернет лекарств может вырасти до 35%, отмечают в Ассоциации независимых аптек. В пилотном режиме ее опробуют уже до конца этого года в Москве, Московской и Белгородской областях, рассказали в Центре развития перспективных технологий. Проект прорабатывается совместно с минздравом. Обязательным условием станет переход на отпуск лекарств в аптеках по электронным рецептам, которые должны быть интегрированы в систему маркировки.