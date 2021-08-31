Купить лекарства с доставкой станет проще

Новости

Клубы РПЛ поддержали изменение лимита на легионеров 19:29
В Пулково перепутали гробы с телами умерших женщин 19:13
Проценко рассказал, от чего будет зависеть ситуация с COVID-19 осенью 19:12
Психолог: Почему нужно отдавать ребенка в 2,2 года в сад 19:12
Трейлер: "КиноПоиск" выпустит документалку о хоккейном уральском дерби 19:05
Моргенштерн опубликовал первые кадры со своей свадьбы 18:54
Столица Болгарии рискует остаться без отопления из-за требований ЕС 18:47
В Пскове у пациента диагностировали малярийную инфекцию 18:41
На Дону троих сотрудников ГИБДД обвинили в превышении полномочий 18:34
"Газпром": Пусконаладка на первой нитке «Северного потока-2» завершается 18:30
Стало известно, как пройдет 1 сентября в столичных школах 18:30
В РФ запустят проекты по развитию электронной промышленности 18:12
Вышли три новых тизера "Шан-Чи и легенды десяти колец" 18:08
Названа дата первого листопада в Москве 18:03
Мурашко назвал симптомы "долгого ковида" и его длительность 17:56
Приставы проверили бухгалтерии в компаниях, где работают алиментщики 17:39
"Аэрофлот" начал продавать билеты на курорты Египта 17:27
Названы дата и место прощания с журналистом Всеволодом Овчинниковым 17:20
В Москве более 16 тысяч алиментщиков стали невыездными 17:11
В московском метро снова откроется "Каширская" 16:49
ЦИК: Не все зарубежные участки получится охватить общественным наблюдением 16:48
Минфин не поддержал идею введения налогового вычета за аренду жилья 16:39
Microsoft назвала дату релиза Windows 11 16:35
На жителя Ростова завели дело за пьяное вождение электросамоката 16:33
"Талибан" начал формировать правительство Афганистана 16:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по ТВ на неделе с 30 августа по 5 сентября
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
За сколько можно купить небольшую квартиру-студию в разных регионах
31.08.2021 19:15
Рубрика: Экономика

Купить лекарства с доставкой станет проще

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(8549)
С 1 сентября небольшие аптеки смогут удаленно продавать безрецептурные лекарства на своих сайтах или с помощью интернет-агрегаторов. Такое право было только у крупных сетевых аптек. Подключиться к дистанционной торговле теперь смогут и заключившие с аптеками договор маркетплейсы, до этого через них можно было только зарезервировать лекарство на сайте, чтобы выкупить его в аптеке при самовывозе.
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

По новым правилам, цена на лекарства, которые продаются онлайн, не должна быть выше той, которая установлена в самой аптеке. Фарморганизация отвечает за условия хранения и качество медикаментов, даже если они продаются на сайте партнера и доставляются сторонними курьерскими компаниями.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Эксперт развеял пять мифов о витаминах

Более половины аптек, которые планируют продавать безрецептурные лекарства удаленно, уже заявили о готовности сотрудничать с агрегаторами и маркетплейсами, говорится в исследовании, которое провели Лаборатория цифрового маркетинга КРОК и Bionika Digital. Своими силами планируют обойтись около 30% из них.

Привлечение к онлайн-торговле небольших аптек позволит решить вопрос с доступностью лекарств в удаленных и малонаселенных регионах, считают эксперты. В Ассоциации независимых аптек пояснили, что в регионах дистанционная торговля все это время развивалась медленнее из-за того, что крупные аптечные сети сосредоточены преимущественно в больших городах. В прошлом году в 37 регионах разрешения на удаленную торговлю лекарствами аптекам вовсе не выдавались, а из 69 тысяч российских аптек его получили только 485. "И то, что на рынок придут новые - несетевые - игроки, позволит решить вопрос с доступностью лекарств в удаленных и небольших населенных пунктах", - подчеркнули в организации.

Спрос на покупку лекарств через интернет растет. Если в прошлом году доля реализованных онлайн лекарств составила 6,3% от общего объема проданных медикаментов, то за первое полугодие 2021 года - уже около 10%. Есть аптеки, где доля значительно выше - от 20 до 50%. По прогнозам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, показатель к концу года составит около 15%. Активно развивают этот канал и нефармацевтические игроки: Яндекс, Wildberries, Ozon. Бессрочную лицензию на оптовую торговлю, хранение и перевозку лекарственных средств получила "Почта России", которая планирует доставлять лекарства в аптеки, медучреждения и дистрибьюторам со своего фармацевтического склада, а также продавать их на сайте market.pochta.ru и доставлять курьерами с оплатой при получении.

В некоторых аптеках через интернет продается уже половина лекарств

X5 Group, управляющая торговыми сетями "Перекресток", "Карусель" и "Пятерочка", рассматривает вариант продажи лекарств на базе "Перекрестка впрок". В ближайшее время компания планирует заключить соглашения с аптечными сетями, которые будут представлять продукцию через "Впрок" и, возможно, "Около".

Готовится к запуску пилотный проект по онлайн-торговле и рецептурными препаратами. После легализации онлайн-торговли рецептурными препаратами доля проданных через интернет лекарств может вырасти до 35%, отмечают в Ассоциации независимых аптек. В пилотном режиме ее опробуют уже до конца этого года в Москве, Московской и Белгородской областях, рассказали в Центре развития перспективных технологий. Проект прорабатывается совместно с минздравом. Обязательным условием станет переход на отпуск лекарств в аптеках по электронным рецептам, которые должны быть интегрированы в систему маркировки.

Экономика Отрасли Фарминдустрия

Главное сегодня

Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию в Москве
Лавров: Каждый новый режим в Киеве "тупиковее" предыдущего
Мурашко назвал симптомы "долгого ковида" и его длительность
РФПИ: Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V"
Названы дата и место прощания с журналистом Всеволодом Овчинниковым
Кому достанется ипотечная квартира при разводе
Что делать при ошибочном переводе денег