Квартиры понемногу перестают дорожать

На рынке жилья появились косвенные признаки замедления роста цен на новостройки. Однако о снижении прейскуранта речь пока не идет, отмечают эксперты.

Все лето цены на новостройки продолжали расти во всех городах-миллионниках, говорит руководитель Аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. В среднем они поднялись на 11%. Рекордным ростом отметился Краснодар, где цены подскочили на 41% - в июне метр в новостройке стоил 78 тыс. рублей, а сейчас уже 110 тыс. По сравнению с январем 2020 года, когда "квадрат" в Краснодаре оценивался в 53,5 тыс. рублей, квартиры здесь подорожали вдвое.

В конце августа рост цен замедлился. В московском регионе выросло число лотов, на которые застройщики снизили цены. Если летом их было не более 3-4%, то сейчас уже 11%. "Это связано с реакцией рынка на сокращение спроса. Новая версия программы льготной ипотеки фактически обнулила ее в столичном регионе, и число сделок по итогам июля снизилось на 20% в месячном выражении", - говорит Попов.

Скорее всего, цены стабилизируются, а покупательская активность сохранится, считает руководитель направлений первичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимость" Дмитрий Алексеев. "Пик ажиотажного спроса на жилье пройден в прошлом году, многие уже приобрели квартиры, в том числе воспользовавшись программами господдержки. Не исключается перераспределение спроса в сторону вторичного сегмента, так как обновления в программе льготной ипотеки создают существенные ограничения для ряда регионов", - полагает Алексеев.

Цены пока не стремятся вниз из-за существенного подорожания стройматериалов, отмечает Алексеев. Но покупательская активность и на первичном, и на вторичном рынках уже ослабевает, что сдерживает темп роста цен. Этому способствует и постепенное увеличение предложения из-за ввода новых объектов. По итогам прошлой недели количество объявлений о продаже жилья в новостройках повысилось к концу июня в Краснодаре в 1,6 раза, в Москве - на 23%, Челябинске - на 16%, в Санкт-Петербурге - на 13%. На вторичном рынке в Краснодаре число предложений выросло на 10%, в Санкт-Петербурге - на 4%.

Пик ажиотажного спроса на жилье пройден в прошлом году, многие уже приобрели квартиры с господдержкой

Одним из основных факторов роста цен на жилье была ипотека с господдержкой под 6,5%, был высок риск "перегрева" рынка, неоднократно указывал Центробанк, выступая против продления программы на прежних условиях. На цены также повлияли дефицит рабочей силы и подорожание стройматериалов. По данным Росстата, в первом квартале 2020 года жилье в новостройках стоило в среднем 71, 5 тыс. рублей, а по итогам II квартала 2021-го уже 89 тыс. "Квадрат" в типовых квартирах подорожал с 72,8 до 91,2 тыс., в жилье улучшенного качества - с 62 до 78,5 тыс., в элитном жилье - со 156 до 204,6 тыс.

Во втором квартале нынешнего года выдачи ипотеки активизировались после некоторого замедления в начале года, отмечают в ЦБ. "Основной всплеск отмечен в июне по программе льготной ипотеки "6,5", когда заемщики, вероятно, стремились получить кредит до повышения ставки до 7% и пересмотра предельного размера кредита", - говорится в аналитическом обзоре регулятора. При этом в июле рост ипотеки замедлился, так как часть кредитов перетекла в другие льготные программы (в основном в расширенную "семейную") и обычную рыночную ипотеку.

Ускоренный рост рынка вызывает опасения с учетом роста стоимости жилья (на 7% на первичном рынке и на 4,4% на вторичном во втором квартале) и умеренно высокой доли выдач высокорискованных кредитов (с первоначальным взносом менее 20%). "Сейчас риски перегрева рынка снизились из-за изменения условий госпрограммы "6,5" и повышения макропруденциальных надбавок с 1 августа в части выдач ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (от 15 до 20%)", - отмечает ЦБ.