Лавров: Каждый новый режим в Киеве "тупиковее" предыдущего

Отвечая на один из вопросов, о неисполнении Украиной Минских соглашений, глава МИД РФ отметил, что западным покровителям Киева необходимо определиться, будут ли они и далее терпеть подобное поведение администрации Зеленского.

"Что касается украинского кризиса, там в принципе каждый режим становится все тупиковее и тупиковее. Я ж даже не знаю, чего ожидать", - отметил Сергей Лавров.

"Наверное, одна из крупных проблем нынешней украинской власти заключается в том, что она последовательно и упорно объявляет санкции против своих собственных граждан. СНБО Украины утверждает эти списки, против собственных граждан. Никто из западных коллег не обращает внимания на это вопиющие нарушение элементарных прав человека", - напомнил российский министр.

Сергей Лавров акцентировал внимание на том, что власти Киева сознательно заводят в тупик минский процесс, и Москва продолжает настаивать на том, чтобы эти "маневры" с украинской стороны были прекращены. "Это должны потребовать от Киева его западные покровители. Прежде всего Берлин и Париж, как соавторы Минских договоренностей, которые поставили на кон свой авторитет. Но, конечно же, многое зависит и от Соединенных Штатов, которых, судя по всему, г-н Зеленский только и слушает... И то, не во всем", - заключил глава МИД РФ.