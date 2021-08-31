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31.08.2021 16:39
Рубрика: Власть

Лавров: Каждый новый режим в Киеве "тупиковее" предыдущего

Текст: Алексей Чуриков
Каждая новая администрация в Киеве все сильнее загоняет страну в тупик. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном в Москве. Трансляция пресс-конференции велась на канале RT-Россия в Youtube.

Отвечая на один из вопросов, о неисполнении Украиной Минских соглашений, глава МИД РФ отметил, что западным покровителям Киева необходимо определиться, будут ли они и далее терпеть подобное поведение администрации Зеленского.

Фото: МИД РФ / РИА Новости
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"Что касается украинского кризиса, там в принципе каждый режим становится все тупиковее и тупиковее. Я ж даже не знаю, чего ожидать", - отметил Сергей Лавров.

"Наверное, одна из крупных проблем нынешней украинской власти заключается в том, что она последовательно и упорно объявляет санкции против своих собственных граждан. СНБО Украины утверждает эти списки, против собственных граждан. Никто из западных коллег не обращает внимания на это вопиющие нарушение элементарных прав человека", - напомнил российский министр.

Сергей Лавров акцентировал внимание на том, что власти Киева сознательно заводят в тупик минский процесс, и Москва продолжает настаивать на том, чтобы эти "маневры" с украинской стороны были прекращены. "Это должны потребовать от Киева его западные покровители. Прежде всего Берлин и Париж, как соавторы Минских договоренностей, которые поставили на кон свой авторитет. Но, конечно же, многое зависит и от Соединенных Штатов, которых, судя по всему, г-н Зеленский только и слушает... И то, не во всем", - заключил глава МИД РФ.

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