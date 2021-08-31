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31.08.2021 14:12
Рубрика: Власть

Лавров назвал подлой интерпретацию его слов о Сталине

Текст: Алексей Чуриков

Сергей Лавров заявил, что то, как ряд комментаторов и СМИ интерпретировали его заявления о роли Иосифа Сталина, является подлостью. Об этом министр заявил на встрече с представителями национально-культурных объединений.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
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Глава МИД РФ заявил, что суть сказанного им накануне заключается в том, что те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, хотят уравнять Россию и тех, кто ставил целью завоевать Европу.

"По сути дела, я сказал следующее: "Те, кто требует воспринимать Сталина как абсолютное зло, без каких-либо нюансов, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу, а мы эту Европу спасли - от завоевания, от уничтожения, и спасли многие народы", - цитирует министра РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что сказано это было в том смысле, что такая линия используется теми, кто стремится сдерживать Россию и хочет ослабить страну. "Некоторые деятели в нашей оппозиции, оппозиционных СМИ... стали затем говорить, что "Лавров оправдывает преступления сталинизма". Это подло. И никогда такого рода люди не достигнут результата. Потому что наш народ умнее и богаче", - заключил министр.

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