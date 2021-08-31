Лавров: Новый раунд переговоров РФ-США по стратстабильности пройдет в сентябре

Следующий раунд переговоров по вопросам стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном состоится в сентябре этого года. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений.

"В сентябре состоится очередной тур", - приводит слова Лаврова РИА Новости. Глава МИД также отметил, что и Россия, и США заинтересованы в том, чтобы найти общий знаменатель по ограничению вооружений.

По итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена на встрече в Женеве было принято совместное заявление, согласно которому Москва и Вашингтон намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности.