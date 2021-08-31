Легойда выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Овчинникова

Вместе со знаменитым журналистом-международником Всеволодом Овчинниковым, скончавшимся накануне на 85-м году жизни, ушла целая эпоха, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Он был редким по смелости и независимости человеком, честным профессионалом и глубоким мыслителем", - написал Легойда в телеграмме, направленной в адрес главного редактора "Российской газеты".

Легойда пожелал "Божьей помощи и сил" близким, родным, коллегам и друзьям Всеволода Овчинникова, чтобы "пережить эту невосполнимую потерю".