Минприроды предложили сообщать больше данных о лесных пожарах

Добавить в калькуляцию ущерба, причиненного лесным пожаром, потери, понесенные фауной, почвами, а также прибавить к ним стоимость сгоревшего на соседних полях и в населенных пунктах предложили Минприроды члены комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты. По их мнению, без этих дополнительных статей расчет суммы вреда, нанесенного огнем, будет неполным.

Минприроды и Рослесхоз разработали новую методику расчета вреда и ущерба, причиненного лесам пожарами. Проект документа выложен на портале Regulation, его общественное обсуждение заканчивается 1 сентября. Он должен заменить ныне существующий аналогичный акт. По словам разработчиков методики, ничего революционного в ней нет, но она позволяет точнее оценить потери и согласована со всеми действующими нормативно-правовыми актами.

При определении полной суммы ущерба теперь будут учитывать, помимо сгоревших деревьев, стоимость заготовленной древесины, сожженных зданий, сооружений, машин - любого имущества, пострадавшего в огне, перечислили в Минприроды. К этому прибавят еще и стоимость работ по расчистке гарей. Расчеты основываются на ставках платы за единицу лесных ресурсов, которые были утверждены правительством ранее. Из-за этого радикального роста сумм ущерба в Минприроды не ожидают. Однако предполагают, что некоторое увеличение все же произойдет. В первую очередь за счет увеличения перечня объектов, повреждения которых теперь будут принимать во внимание.

"В результате снизится сумма ущерба, - высказал опасения руководитель направления по защите ценных природных территорий российского Greanpeace Михаил Крейндлин. - Затраты на тушение будут больше, чем нанесенные огнем потери, а, значит, появится основание не тушить пожары в зонах контроля. А оттуда дым подходит к городам, начинают страдать жители".

Включить в калькуляцию ущерба потери животного мира леса, а также выделение излишнего углерода и снижение способности поглощать СО2 предложила директор Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН Наталья Лукина.

"Лес - не только древесина, воздух, почва, вся совокупность обитающих в нем живых организмов такие же компоненты экосистемы как древостой, - отметила Наталья Лукина. - При сгорании органики выделяются парниковые газы. И если мы сами не будем их считать по нашим методикам, нам очень быстро это посчитают другие страны, что особенно актуально в свете трансграничного углеродного регулирования".

Еще одна проблема методики - ограниченные возможности ее применения, обратил внимание руководитель лесного проекта "Совета Гринпис" Алексей Ярошенко. По его словам, самые горимые леса находятся не на землях лесного фонда, а в заброшенных и заросших полях. При этом на эту категорию земель документы Рослесхоза и Минприроды свое действие не распространяют. Хотя с точки зрения экологического ущерба нет никакой разницы какой статус у земли, на которой сгорели деревья. Земли обороны, городские леса - все они оказались за пределами этой методики.

Разработчики методики отметили, что их документ имеет вполне четкую цель - используя его, работники лесничества смогут оперативно выполнить предварительную оценку ущерба, которую необходимо внести в акт о пожаре. Срок его составления - пять дней с момента ликвидации, за это время выполнить серьезные исследования гарей и детально оценить все потери невозможно. Вместо этого используют поправочные коэффициенты. Они-то и включают в себя все возможные виды ущерба. Величина коэффициента может достигать значения 200. Тем самым вбирая в себя все, что только могло сгореть на пострадавшей территории. Кроме того, к сумме ущерба еще прибавляется стоимость работ по тушению. Даже для небольшого пожара она может составлять от несколько сот тысяч до миллионов рублей, сказал представитель Минприроды. Из-за этого суммы ущерба, рассчитанные по новой методике, никак не могу оказаться меньше, чем по используемым сейчас.

"Эту методику начали разрабатывать в 2017 году, а нормативные документы по углероду появились только недавно, - добавил замглавы Рослесхоза Александр Панфилов. - Сейчас нет никакого документа, определяющего, сколько стоит тонна углерода в рублях, из-за этого ущерб по выбросам СО2 посчитать невозможно".

В Минприроды обещали внимательно изучить все предложения Общественной палаты и максимально учесть их при доработке документа по результатам общественного обсуждения.